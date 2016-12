4. søndag i advent – Gaven der bliver ved at give

Du kender det. Fotovognen holder i vejsiden og du kørte bare en lille smule for stærk.

Og selv om det kun var en lille smule gik blitzen af i ATK-bilen og inden du kan nå at sige: ”Arh, for h*****,” er der et girokort på vej til din E-boks med en bøde for hastighedsovertrædelsen.

Det behøver ikke være sådan. På Bilsketionen.dk har vi i omtrent 3 måneder kørt med den lille og smarte opfindelse Saphe i bilen. Det har sparet os for bekymringer om fotovogne og fartbøder. ”Hvordan?” tænker du.

Opfinderen af Saphe er dansk og hedder Freddy Sørensen. Det er ham, der har lavet den lille boks, man sætter fast i forruden af bilen og som advarer mod politiets forhadte fartkontroller. Når Saphe er monteret advarer den om fotovogne og kan på den måde forhindre fartbøderne i at ende i den postkasse.

Man sætter Saphe op til at kommunikere med sin smartphone via en app. App’en sikrer forbindelse til internettet, men i modsætning til de løsninger, der allerede er i app-store, som er baseret på apps, så skal man ikke gøre noget, for Saphe tænder automatisk når telefonen er i bilen og bilen kører og fordi den selv gør det er der ingen betjening under kørsel, som eksempelvis med en mobil-app. Saphe samarbejder ved hjælp af signalet fra telefonen alarmerer dig, hvis der er en fotovogn i nærheden, ligesom den også alarmerer om f.eks trafikuheld eller andre potentielle farer. Fartkontrol.nu, der har en lignende løsning i en app-version og den har vi også afprøvet, men der er ingen tvivl om, at Saphe er en knippelgod løsning, der kan spare alle for bøder.

Der er kun to knapper på den lille Saphe. Når alt er sat op og den er monteret i forruden er det eneste du skal bruge knapperne til, at rapportere om fotovogne og trafikuheld.

Det gør man nemt. Blå kap er fotovogn, rød knap er uheld. Nemt.

Saphe koster 499 kr. For vognmænd og erhvervschauffører er den, som vi ser det, et ’must’. Jeg beholder i hvert tilfælde min. Efter nytår tester jeg nemlig et par Porscher. Der bliver brug for den.