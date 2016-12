Ny elegant E-Klasse coupé fra Mercedes-Benz. Den ser slank ud, men den nye E-Klasse coupé er 12,3 centimeter længere, 7,4 cm bredere og akselafstanden er øget med 11,3 centimeter.

Den nye coupé fra Mercedes-Benz er klassisk og ægte coupé uden b-stolpe. Arven fra E-klassen smitter af og coupéen fås med de samme sikkerhedssystemer og motorvalg som sedanen.Det betyder, at der er fire forskellige motorer at vælge i mellem – en diesel og fire benzinere. Der er både fire- og sekdcylindre at vælge i mellem og den glimrende ni-trins automatgearkasse er selvfølgelig også på programmet.

Diesel-coupéen med betegneslen E 220 d er på to liter, 194 hk og 400 Nnm. Mindste benziner bliver E 200 med to-liters motor, 184 hk og 300 Nm. Derefter kommer E 300 også med to-liters motor, men med 245 hk og 370 Nm. Den stærkeste version bliver E 400 4MATIC med firehjulstræk. Den får en tre-liters V6’er med hele 333 hestekræfter og 480 Nm, der bringer den store coupé fra 0-100 km/t på 5,3 sekunder.