Isuzu’s nye trækdyr

Den nye Isuzu D-MAX er 11. generation af modellen, hvis historie går helt tilbage til 1963. Siden start tresserne er den produceret i ca. 7.500.000 eksemplarer.

D-MAX er mere en arbejdshest end en familiebil. Sådan er den bygget og eksempelvis en trækkraft på 3,5 tons samt plus et ton på ladet er det, der i kredse, hvor der er brug for at have en gravemaskine på slæb er folk, der kan få gavn af den nye Isuzu D-MAX

Pick-uppen har fået et nyt design både udvendigt og indvendigt, nye motorer og nye gearkasser. Som noget nyt lancerer ISUZU 5 års fabriksgaranti mod de tidligere 2 år.

Motoren

Isuzu har udviklet en ny 1,9 liters dieselmotor med 163 hk og til at få kræfterne overført er der også kommet nye gearkasser – både en 6-trins manuel en 6-trins automatisk.

Hvilke modeller kan man få?

Det danske modelprogram kommer til at bestå af to modeller – Crew Cab og Extended Cab, men med nye anvendelses -og registreringsmuligheder bliver det til i alt 28 kombinationsmuligheder: