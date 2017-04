Tillykke med de 70 år, Ferrari!

now playing

now playing

now playing

now viewing

Den 12. marts 1947, gav Enzo Ferrari første gang gas i Ferrari 125 S – den første bil der kom til at bære ikonets navn. Historien om den moderne Ferrari begyndte med at prøvetur på vejene omkring Maranello.

Enzo Ferrari’s bilfabrik blev skabt på en drøm om at skabe en eksklusiv racerbil i et Italien, der var igang med at rejse sig fra 2. verdenskrig.

Halvfjerds år senere er Ferrari et af verdens stærkeste brands og italienerne har, for at fejre sig selv lavet denne fede video, der tagre os helt tilbage til begyndelsen – og frem til i dag.