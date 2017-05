Den nye Micra er landet

now playing

Den nye Micra er klar hos landets Nissan-forhandlere og du kan opleve den i weekenden den 20. og 21. maj mellem kl. 11 og 16.

Nissan satser på individualisering. Derfor tilbyder de mere end 125 kombinationer af farver inden i og uden på Micra. Interiøret er tofarvet interiør og bløde materialer. Sikkerhedsmæssigt er der som standard nødbremse – også for fodgængere, intelligente forlygter, der selv blænder op og ned efter behov samt intelligent vognbaneassistent, der advarer mod uplanlagt vognbaneskift og hjælper til at få bilen på ret spor igen.

Herudover fås det anerkendte Around View Monitor, der består af fire kameraer, der giver et fugleperspektiv af bilen på skærmen inde i kabine, således at parkering og manøvrering af bilen kan ske sikkert. Nævneværdigt er også det skræddersyede BOSE system med blandt andet højtalere i førerens nakkestøtte.

Tre motorer og fem udstyrsvarianter

Den nye Nissan Micra kommer med to benzinmotorer; en 1.0 l med 73 hk, og en 0,9 l turbo med 90 hk samt en 1,5 l turbo dieselmotor med 90 hk. Disse kan kombineres i forkellig grad med fem udstyrsvarianter og diverse tilbehørspakker.

Priserne på den nye Nissan Micra starter ved kr. 139.900.

Prisen inkluderer masser af standardudstyr , men ikke aircondition. Prishoppene fra de forskellige varianter er dog ikke så voldsomme. Eksempelvis koster en 0,9 liters med 90 hk og aircondition blot kr. 10.200 ekstra. Faktisk koster topudstyrsversion i benzin kr. 179.100, og her findes udstyr, der normalt kun opleves i biler i luksusklassen.

Micrakan opleves ved selvsyn i weekenden den 20. og 21. maj hos landet Nissans forhandlere i tidsrummet 11-16.