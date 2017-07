Opel har store forventninger til den nye Insignia, der kommer både som Grand Sport, der er hatchback og Grand Tourer, der er stationcarudgaven.

Den sidste blev for ganske kort tid siden præsenteret og testkørt af pressen ved et arrangement I Hamborg og her var Bilsektionen med og testede flere motorvarianter af det som Opel håber er den model, der kan udfordre de store luksusmærker – Audi, BMW og Mercedes-Benz, på deres positioner I firmabilsegmentet. Et smart træk fra Opel er, at man her I landet har gjort valget mellem karroserityper enkelt. for den nye Opel Insignia, for Opel har samme pris på en stationcar som på en 5 dørs hatchback. Begge begynder ved 320.000 kr. for en Enjoy med fem døre eller som stationcar.

På turen I Hamborg kørte vi flere motorvarianter – der I blandt en 2-liters turbobenziner med 260 hk og 400 nm og ikke mindst Opels første 8-trins automatgearkasse. Den store benziner opfører sig ikke så sportsligt, som man kunne håbe, heller ikke med affjedringen I ‘sport’. Sports Tourer er en stor bil og den befinder sig rigtig godt på motorvej. Der passer de otte trin og benzineren som fod I hose. Ved kick-down reagerer den dog lidt langsomt, men det skyldes nok, at den skal finde vej ned gennem tre-fire trin, før den finder moment til at sende vognen fremad.

De øvrige motorvarianter er en 1,5 liters benzinmotor med 140 hk, samt to dieselvarianter – 1,6 og 2,0 liter med hhv. 110 hk og 170 hk, hvilket er variation nok til at dække de fleste behov.

Ved præsentationen lovede Opel, at der senere på året kommer en Country Tourer, en højbenet 4×4-version.

Større og mere fleksibel

Opel får med den nye Insignia Sport Tourer rettet op på et stort kritikpunkt fra den tidligere model. Den var stor udenpå men, det kneb med pladsen indeni.

Det har Opel rådet bod på, blandt andet med længere akselafstand o gen generelt bedre udnyttelse af kabinen. Det har givet et større mere reelt bagagerum, mere plads I højden på bagsædet og hele tre centimerer mere til bagsædepassagerernes ben. Alt sammen tiltrængt, for det var lidt snævert i forgængeren.

Med læs på og høj fart hjem fra Tyskland klarede vi omtrent 17 km/l og det er pænt, da vi drev af sted I den lille 140 hk benziner med god fart og masser af dåser I bagagerummet. Det var sodavand, hvis du absolut skal vide det.

Designet ligner selvfølgelig det som også kan ses på Grand Sport. Det er mere maskulint og skarpere tegnet op, end i den tidligere model og der er altså ikke længere grund til at beskylde Opel for at være (for) konservative. Insignia ser – I begge udgaver- smart ud.

Succes?

Om modellen får succes I Danmark afhænger af leasingpriser. Det er firmabilkøberne, der skal aftage de store mængder, me mon ikke mange af dem har ventet på et værdigt alternative til Mondeo, Passat og A4.