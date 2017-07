YES – Formel 1 i Københavns gader

Hvis man vil have store ting til at ske, så må man starte med at drømme stort. Det har et konsortium med tidligere videnskabsminister Helge Sander og rigmanden Lars Seier Christensen gjort.

Folkene bag de vilde Formel 1-dromme er ifølge Jyllands-Posten blevet godkendt af amerikanske Liberty Media, der ejer Formel 1, til at arbejde videre med drømmen om Formel 1 gennem Københavns gader.

At det overhovedet er muligt at drømme om et dansk grandprix i motorsportens kongeklasse skyldes, at Liberty Media ønsker at udvide løbsserien. Nu er der 21 løb i Formel 1-kalenderen. Næste år falder to arrangementer fra og det åbner døren for nye byer i løbskalenderen.

Ifølge Jyllands-Posten har arbejdet med at trække Formel 1-feltet til start i København stået på i tre år.

Ikke billigt at drømme

Prisen for at få Kevin Magnussen og resten af kørerne til start i hovedstaden er høj og regningen ender formodentlig i nærheden af 300 mio. kr.

Skeptisk overborgmester

Planerne om bybane i hovedstaden, hvor racerbilerne skal suse forbi Christiansborg, passere Knippelsbro og drøne forbi Den Sorte Diamant er selvfølgelig interessante for byen.

Det siger overborgmester Frank Jensen (S) til lorry.dk.

“Vi skal have set nærmere på, hvordan et Formel 1-løb eventuelt kan afvikles, og hvordan det vil påvirke københavnernes dagligdag, før vi beslutter, om vi fra kommunens side kan støtte projektet, siger han.

Indtil videre er der ingen aftaler mellem formel 1-bagmændene og Københavns Kommune og planerne om sportsbegivenheden er ikke nået det politiske niveau endnu, fortøller Frank jensen lorry.dk.

“Foreløbigt har vi kun ydet teknisk bistand, og projektet har ikke været drøftet politisk, siger han.