TEST: Volkswagen Golf GTi 230 DSG – Halvgammel kærlighed ruster ikke

GTi – Det er den Golf, du vil have. Sådan har det været siden Volkswagen først skabte Golf-klassen og siden opfandt Gti’erne. Nu har Volkswagen frisket storsælgeren op og Golf fik i foråret et større facelift, der skal holde den efterhånden aldrende Golf fremme i feltet. Vi har testet Golf GTi med 230 hk og 7-trins DSG-gearkasse.

Traditionelt holder GTi forrest i feltet, men den position kræver at man holder sig på tæerne, når konkurrenter som Ford Focus RS kommer op på siden og et stykke forbi.

Faceiftet har givet Golf ny-designede lygter og lidt andre ændringer uden på og inden døre er instrumenteringen blevet noget mere moderne og i topmodellen, som GTi er, er instrumenteringen ikke med de traditionelle ure. I stedet sidder en skærm, hvor layout og informationsniveau kan tilpasses efter behov og lyster. Selv bruger jeg muligheden for at have GPS lige i midten. Det er fordi jeg ikke kan finde vej, men der er masser af muligheder for at få oplysninger om forbrug og køredata og meget mere.

I midterkonsollen er der den helt store nyhed i VW Golf-regi. Her er Discover Pro-infotaintmentsystemet bevægelsesstyret. Indtil videre er softwaren kun til, at man kan bladre til siden, eksempelvis i listen over radiostationer. Om det er en god idé, ved jeg ikke. Jeg kunne ikke få det til at fungere ordentligt og vil hellere have en fysisk knap. Det duer ikke, at man skal sidde og vifte med armene og holde øje med om man lander det rigtige sted, mens man kører.

Komfort eller køremaskine

For det, som det handler om i en Golf GTi er at køre. I gamle dage vejede bilerne i GTi-klassen ingenting og var uden al den moderne teknik.

Sådan er det ikke mere. GTi ’en har masser af assistentsystemer. Lane Assist, adaptiv fartpilot anti-spin og flere forskellige køreprogrammer – Eco, Comfort – og Sport.

Jeg indrømmer. Jeg har prøvet Eco og Comfort. I to minutter. Resten af tiden ar Gti’en stået i Sport, for det er her den viser sig fra sin bedste side. Her reagerer DSG-gearkassen tjept og det går hurtigt. Også hurtigere end godt er, for det går rigtig stærkt op forbi alle fartgrænserne og Golf’en ligger klippefast på vejen ved almindelig (om end lidt frisk) kørsel. Styretøjet er stramt og direkte og i sæderne er faste og komfortable og kørestillingen god. Affjedring er herlig stramt, men stadig komfortabel. I Sport synes jeg dog, at de skarpeste huller i vejen slår lige hårdt nok igennem. Det er kompromiset mellem sport og komfort, for i de blødere indstillinger er det ikke et problem.

Faktisk fandt jeg mig så godt tilpas i daglig kørsel at jeg på et tidspunkt greb mig selv i at tænke, at GTi ‘en var tæt på det perfekte pendlerkøretøj. Det er normalt en kompliment, men næppe det som Volkswagen vil med GTi ‘en.

Derfor skylder jeg også, at rose GTi ‘en for køreegenskaberne langt væk fra langelige landeveje og motorvej. For det er her du kan mærke det oprindelige DNA i den tyske hurtigløber. Her kommer de 2 liters turbomadede 230 heste til deres ret og den er virkelig sjov at skubbe gennem små sving med en anelse kontrolleret og forventet understyring og lidt hyl fra forhjulene. Det er her GTi ‘en er i sit es og virkelig viser, hvad der gør, at den stadig kan puste konkurrenterne i nakken selv om den i sit ophav stammer helt tilbage fra 2012.

En helt ny Golf kommer formodentlig i 2019, men indtil da går det an med faceliftet selv om der hist og pist er detaljer, der ser lidt bedagede ud i kabinen. Vægten ligger på komfort. Vil du have mere fart og røg fra hjulene, så skal du måske kigge på Ford Focus RS eller Renault Megane Renaultsport.

Men det sikre kort i klassen er stadig Golf, der byder på noget nær den perfekte blanding af praktisk hatchback med plads til indkøb, passagerer og sjov og ballade.

En 230-hestes GTI koster 469.000 kr. og 494.000 kr. med DSG. Skal der mere til kan en 245-hestes GTI Performance-udgave fås til 499.000 med manuel og 524.000 kr. med DSG.

Volkswagen Golf GTi 230 DSG