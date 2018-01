now playing

Volkswagen kan se tilbage på et forrygende 2017, hvor salget satte ny rekord.

Selvom bilsalget blev sat på pause et par måneder i løbet af efteråret på grund af de politiske forhandlinger om registreringsafgiften, blev det igen til et godt år for Volkswagen i Danmark.

Volkswagen landede på 29.564 solgte biler i 2017 – en vækst på 12,0 % i forhold til 2016 – og blev dermed Danmarks mest solgte bilmærke og opnåede en markedsandel på 13,3 %.