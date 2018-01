Rådet for sikker trafik vil have klip for mobilsnak

Det er positivt, at man nu kan se frem til at få et klip i kørekortet, hvis man f.eks. taler i håndholdt mobil, skriver på tablets eller taster på sin GPS bag rattet. Det mener Rådet for Sikker Trafik.

I mere end hver tredje dødsulykke i trafikken er der uopmærksomhed involveret. Dermed er uopmærksomhed et af de største problemer, som vi har i trafikken. Og det farligste er, når man sidder og kigger ned i f.eks. sin mobil og skriver.

“Uopmærksomhed er et kæmpe problem. Der er rigtig mange, der kører rundt på vejene uden at have øjnene og fokus på trafikken. Vi ved, at sanktioner virker, og derfor er det godt, at man nu vil indføre et klip i kørekortet for uopmærksom kørsel, siger Mogens Kjærgaard Møller, adm. direktør i Rådet for Sikker Trafik i en pressemeddelelse.

Hver 10. skriver på mobil bag rattet

I de her uger gennemfører Rådet for Sikker Trafik og brancheforeningen Forsikring & Pension uopmærksomhedskampagnen “Kør bil, når du kører bil”, der vises i tv og i biografer i hele landet.

I forbindelse med den aktuelle kampagne har Epinion for Rådet for Sikker Trafik og Forsikring & Pension spurgt 1.074 bilister, hvad de laver bag rattet, når de kører med mere end 40 km/t. Herunder kan man se nogle af svarene:

Betjener GPS: 28 %

Læser sms’er, mail, Facebook, m.v.: 12 %

Skriver beskeder (sms, mail, Facebook m.v.): 10 %

Taler i telefon (håndholdt): 7 %

Læser papirer, kort, m.v.: 7 %