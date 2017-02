Nu er der dansk premiere på Fiat Tipo

Fiat Tipo melder nu sin ankomst på det danske marked. Priserne starter på 169.990 kr.

Fiat har altid lavet familiebiler, men de senere år har det knebet med modellerne. Men det er slut. Fiat skal tilbage på markedet for mellemstore familiebiler og den nye Tipo skal sparke dørene ind hos familien Danmark.

Fiat Tipo leveres som hatchback med fem døre eller som Station Wagon. Begge udgaver er designet med fokus på rummelighed og funktionelle løsninger. Fiat lover, at Tipo har masser af plads til passagerne og ‘uovertruffen baggagerumsplads’.

Femdørsversionen måler 437 cm i længden, mens Station Wagon-versionen er 457 cm. Akselafstanden er for begge versioner 264 cm, hvilket giver fantastisk plads i kabinen og et baggagerum med en kapacitet på henholdsvis 440 liter i hatchback og 550 liter i Station Wagon.

Modelprogrammet er enkelt og overskueligt opbygget. Man kan vælge mellem de tre allerede kendte udstyrsniveauer Pop, Easy eller Lounge samt fire motorvarianter.

Her kan man vælge imellem to benzinmotorer: En 1.4 16v med 95 hk eller en 1.4 16v T-Jet Turbo med 120 hk og to MultiJet dieselmotorer: En 1,3 liters med 95 hk og en 1.6 liters med 120 hk. Især de to dieselversioner skal fremhæves for en flot økonomi, hvor den 120 hestes 1,6 MultiJet motor kan køre helt op til 29,4 km/l.

Fiat Tipo har en undervogn med uafhængig McPherson affjedring forrest og en pladsbesparende bagbro bagerst. Både for- og baghjulsophæng er optimeret for at reducere vægt og derved forbedre bilens brændstoføkonomi.

Holder sig under 200.000 kr

Prisen for Fiat Tipo hatchback starter ved 169.990 kr. for en Tipo 1,4 16v Pop med 95 hk. Merprisen for en Stationwagon er 12.000 kr.

Fiat Tipo kommer med masser af udstyr selv fra første trin, Pop, hvor eksempelvis aircondition, elruder foran samt elsidespejle med varme er standard. Easy-versionen byder yderligere på bl.a. læderrat, varme i forsæderne og multimediesystem med 5” touchscreen, Bluetooth og Fiats Live-Services hvor man bl.a. kan tjekke Facebook-opdateringer eller høre musik via sin mobiltelefon. Topudgaven Lounge har blandt andet regn- og lyssensor, fartpilot, klimaanlæg, 16” alufælge og multimediesystem med 7” skærm i høj opløsning.

Skal du have de rigtig lækre sikkerhedsdetaljer koster det lidt ekstra. Sikkerhedspakke 1 med automatisk nødbremse og speedlimiter koster 4.000 kr. Vælger du Sikkerhedspakke 2 (som sikkerhedspakke 1) men med adaptiv fartpilot er prisen 8.000 kr. Og skal du have indbygget multimediesystem med navigation skal du lægge endnu 8.000 kr.

Den nye Tipo kan opleves hos landets Fiat-forhandlere, der inviterer til Danmarkspremiere og åbent hus, i weekenden d. 4. – 5. marts.

Fiat Tipo, modelprogram og priser

Benzin:

Fiat Tipo HB 1.4 16v 95 hk Pop 169.990 kr.

Fiat Tipo HB 1.4 16v 95 hk Easy 189.990 kr.

Fiat Tipo HB 1.4 16v T-Jet 120 hk Easy 209.990 kr.

Fiat Tipo HB 1.4 16v T-Jet 120 hk Lounge 229.990 kr.

Diesel:

Fiat Tipo HB 1.3 MultiJet 95 hk Easy 209.990 kr.

Fiat Tipo HB 1.6 MultiJet 120 hk Lounge 239.990 kr.

StationWagon, merpris for alle udgaver: 12.000 kr.