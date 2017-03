Drømmer du om en ny bil? Sådan får du råd

Annonce

Trænger den gamle bil til at blive udskiftet med en nyere og hurtigere model? Har du længe gået og drømt om en ny bil, men har du aldrig fået gjort alvor ud af det? Mange mennesker går med drømme, som de aldrig får ført ud i livet. Det kan der være mange årsager til – men én af årsagerne til dette er ofte, at de ikke har de penge, der skal til for at opfylde drømmen. Der er dog godt nyt. Drømmen behøver ikke længere blive ved drømmen. I dette indlæg guider vi dig nemlig til, hvordan du på bedste vis får råd til drømmebilen.

Lav prioriteter i hverdagen

Mange mennesker sætter lidt penge af hver måned til opsparingen – på trods af dette kan der ofte gå flere år, før de får råd til at købe drømmebilen. Men hvordan bliver man bedre til at spare penge op, så der hurtigere bliver råd til en ny smart bil?

Der findes heldigvis mange steder, hvor der kan sættes ind, hvis du ønsker at spare lidt flere penge op hver måned. De fleste mennesker bruger nemlig flere penge end nødvendigt. Særligt udgifter til mad er den helt tunge i mange familier. Derfor er denne post også et naturligt sted at sætte ind. Det betyder bestemt ikke, at du skal leve af kedelig mad måned efter måned for at få råd til drømmebilen. Nej – det betyder bare, at du og din familie skal tænke mere over jeres indkøb og jeres madforbrug. Mange eksperter råder familier, der ønsker at spare penge på madbudgettet til at lave madplaner. Disse hjælper med at give overblik over indkøbene. Desuden medvirker madplanen til, at der forekommer færre impulskøb. Og da det ofte er impulskøbene, der er unødvendige, er dette et godt sted at spare penge.

Lån penge – så nemt er det

Hvis du derimod ikke kan vente flere måneder eller år på at få råd til drømmebilen, er der heldigvis andre løsninger. Det er nemlig lettere end nogensinde før at låne penge til diverse forbrugsgoder. Du kan vælge at optage et lån i banken, eller du kan vælge at undersøge dine muligheder for at optage et lån online hos en af de mange låneudbydere. Du kan låne penge her, hvis du ønsker at benytte dig af det online lånemarked.

Der findes både fordele og ulemper ved at låne penge frem for at spare pengene op selv. En af de væsentligste fordele ved at låne penge er, at du får pengene udbetalt inden for få dage. Det betyder, at der ikke går lang tid, før du kan købe drømmebilen. Nogle gange kan det være nødvendigt at låne penge, hvis den gamle bil ikke længere virker eller lignende tilfælde. Derfor er det en god tryghed, at du har muligheden for at låne penge.

Desværre er der også en meget væsentlig ulempe ved at låne penge – nemlig renter og øvrige omkostninger ved lånet. Det er ikke gratis at låne penge, hvorfor det er dyrere at finansiere din bil ved at låne frem for at spare pengene op selv.