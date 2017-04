Ekstrem Jeep Grand Cherokee Trackhawk med 707 heste

now playing

Er den nye Cherokee Trackhawk den stærkeste, mest ekstreme og hurtigste SUV nogensinde? Mon ikke. Den nye monster-SUV har netop haft premiere i New York, og den lander på de europæiske markeder sidst på året.

Med 707 hk og en frygtindgydende 6,2 liters V8-motor med kompressor, er Cherokee omdannet til den stærkeste og hurtigste SUV i verden.

Jeep Grand Cherokee Trackhawk er designet og udviklet på Jeeps fabrik i Detroit. Her har fabrikkens ingeniører eksperimenteret med, hvad der sker, når man parrer en kompressormotor med 707 hk, et otte-trins automatgear, Brembo-bremser med Jeeps Quadra-Trac-firehjulstræksystem. Svaret er et monster af en SUV!

Trackhawk accelerer fra 0-97 km/t på blot 3,5 sekunder, og topfarten er hele 290 km/t., hvis du tør.

Brutal præcision

V8-motoren i Trackhawk’en er fremstillet med støbejernsblok inkluderer specielle vandkamre mellem cylindrene, som giver optimal køling. Krumtapakslen, i smedet stål med induktionshærdede lejer, er så stærk, at den kan modstå et tryk på 110 bar. Og den får en TorqueFlite 8-trins automatgearkasse.

Trackhawk er udstyret med elektroniskstyret spærredifferentiale ved baghjulene og en aktiv reduktionsgearkasse med fast udveksling. Der kan vælges mellem de fem køreindstillinger Auto, Sport, Track, Snow og Tow takket være Selec-Track-systemet, som tager hensyn til forskellige ønsker og behov.

Kabinen byder på indbydende materialer som sportssæder beklædt i lækkert nappa-læder med et broderet Trackhawk-logo. Dertil kommer 7 tommers infodisplay i instrumentbrættet og en stor centermonteret digital omdrejningstæller i instrumenterne.

Den nye Jeep Grand Cherokee Trackhawk forventes til Europa sidst på året. Og forhåbentlig får vi en tur!