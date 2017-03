Endelig  – Alfa Romeo Giulia Veloce i Danmark

now playing

Alfa Romeo Giulia programmet fortsætter med at vokse. Nyeste skud på stammen er den potente Veloce, som kommer med avanceret firehjulstræk, to stærke motorer og masser af udstyr.

Og nu kan den købes i Danmark.

Det er en ny fuldblodsversion af Alfa Romeo Giulia, der er er klar til at indtage de danske veje. Denne gang er der tale om udgaven Veloce, og den lanceres som et lidt mere hverdags-anvendeligt alternativ til den hidsige topmodel Quadrifoglio med 510 hk.

Giulia Veloce fås med enten benzin eller diesel under motorhjelmen, og i begge varianter tager den de dynamiske sportsprægede køreegenskaber med fra den vildere storebror.

Det skyldes blandt andet kombinationen af avanceret Q4 firehjulstræk og en ottetrins automatgearkasse, der sikrer hurtige gearskift. Og er det ikke sjovt nok, så kan man selv skifte gear via skiftegreb bag rattet.

Giulia Veloce får enten en 2,0 liters benzinmotor med direkte indsprøjtning, som yder imponerende 280 hk. Det giver en topfart på 240 km/t, og den når fra 0 – 100 km/t på blot 5,2 sek. Ønsker man diesel er det en 2,2 liters dieselmotor med 210 hk og et drejningsmoment på 470 nm ved blot 1.750 omdr./min. Her er topfarten 235 km/t, og 0 – 100 km/t klares på 6,8 sekunder.

Alfa’s Q4 firehjulstræk betyder, at Veloce som udgangspunkt er baghjulstrukket, og at den derfor kun trækker på forhjulene, hvis det er nødvendigt. Fristes man til sportslig kørsel i sving, eller køres der i vådt eller fedtet føre, kan op til 60 procent af motorens trækkræft overføres til forhjulene på millisekunder, hvilket sikrer at bilen bliver på vejen og dit smil er bredt.

Det nye medlem i Giulia-familien byder bl.a. på 18” alufælge, læderindtræk, bi-xenon lygter med LED-kørelys, elektrisk justerbare sportssæder med varme, varme i rattet, splitbagsæde og meget mere.

Priserne er henholdsvis 694.890 kr. for den 280 hk. benzin og 696.490 kr. for den 210 hk. diesel. Som firmabil er beskatningsværdierne for begge versioner 538.565 kr.