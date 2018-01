Euro NCAP: Volvo XC60 er den sikreste bil

De prestigefyldte Euro NCAP 2017 Best in Class sikkerhedspriser har kronet Volvo XC60 som den af de store off-roadere, der har klaret sig bedst og tillige samlet set har det bedste resultat.

XC60 opnåede hele 98 procent i kategorien Adult Occupant, og i sin klasse for store off-roadere viste den et klart forspring i Safety Assist med en score på 95 procent – 20 procentpoint højere end den nærmeste af de store off-road konkurrenter.

XC60 slutter sig til S90 og V90 i Volvo’s historiefortælling som den første producent, der sætter sig på alle top-tre placeringer i Euro NCAP’s Autonomus Emergency Braking (AEB test – AEB City, AEB Inter-Urban og AEB Pedestrian. De tre Volvo-biler er de eneste, der har opnået perfekte resultater i alle tre AEB kategorier.

Med 95 procent i Adult Occupant og 93 procent i Safety Assist katogerien scorede S90 og V90 også højt ved Euro NCAP 2017 Best in Class. Det skriver Volvo i en pressemeddelelse.

Euro NCAP

Hvert år offentliggør Euro NCAP ”Best in Class” for at vise hvilke biler, der har klaret sig bedre end de konkurrenter, der er introduceret i samme kalenderår. Valget baserer sig på en afvejet sum af scorer der muliggør præcis sammenligning i hver klasse. Der indgår fire områder: Adult Occupant (sikkerhed for fører og voksne passagerer), Child Occupant (sikkerhed for børn i autostole), Pedestrian (sikkerhed for fodgængere) og Safety Assist (sikkerhedsudstyr i bilen).