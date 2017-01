Her er den – Fed ny Audi A5 Cabriolet

now playing

Med den nye Audi A5 Cabriolet er den nye generation af A5-familien nu fuldtallig.

Den fuldautomatiske akustikkaleche kan åbnes og lukkes ved en hastighed på op til 50 km/t. I Audi S5 Cabriolet sørger en ny 6-cylindret turbomotor med 354 hk og et drejningsmoment på 500 Nm for præstationer i topklasse.

Udvendigt design

Den klassiske stofkaleche kan med et enkelt træk i kontakten åbne softtoppen fuldautomatisk på 15 sek. eller lukke den på 18 sek. – og så med en hastighed på op til 50 km/t.

Ved formgivningen af den nye Audi A5 Cabriolet har Audi-designerne lagt sig tøt op af Coupé-modellens linjer. Bagruden er lavere og understreger det sporty look Med en længde på 4.673 mm er den nye A5 Cabriolet 47 mm længere end forgængermodellen.

Fronten er domineret af den store kølergrille og den bølgeformede skulderlinje tilfører A5 Cabriolet er et stilelement som hele A5-familien gør brug af og de klæder den nye cabriolet. De kraftige markeringer over hjulkasserne giver tankerne en tur tilbage til quattro-dagene, da brede skærme var et Audi-særkende.

Køreegenskaberne forbedres

Adaptive støddæmpere fås som ekstraudstyr. De er integrerede i det standardmonterede køredynamiksystem ’Audi drive select’ og sørger enten for en ekstra dynamisk eller komfortabel køreoplevelse. Den nye elektromekaniske servostyring giver en god respons fra vejbanen og øger styrepræcisionen. Som ekstraudstyr fås den dynamiske styring, som varierer udvekslingen afhængigt af hastigheden og styrevinklen.

Stivere end forgængeren

Karrosseriet til den nye Audi A5 Cabriolet er det stiveste blandt konkurrenterne og hører alligevel til de letteste i segmentet, skriver Audi. Det er lykkedes Audi’s ingeniører at øge vridningsstabilitet med 40 procent og det kommer køreegenskaber til gode.

Den nye generations samlede egenvægt er faldet med op til 40 kg. Dermed vejer den forhjulstrukne A5 Cabriolet med den 190 hk stærke 2.0 TDI-motor 1.690 kg.



Hvilke motorer, der kommer til det danske marked er endnu uvist men i Tyskland kan man i første omgang vælge mellem tre forskellige motorer – en 2.0 TFSI med 252 hk, en 2.0 TDI med 190 hk og en 3.0 TDI med 218 hk.

Til at få kræfterne ud i hjulene og ned i vejen er der tre gearkasser. En 6-trins manuel gearkasse, en 7-trins S tronic-dobbeltkoblingsgearkasse eller den 8-trins tiptronic.

Alle motorerne har som standard til forhjulstræk, men man kan også vælge quattro med ultra-teknologi eller permanent firehjulstræk. Til 3.0 TDI med 286 hk er sidstnævnte standard.

Audi S5 Cabriolet kører i sin helt egen liga med den nyudviklede 3.0 TFSI-motor. Fra en slagvolumen på 2.995 cm3 yder den trykladede sekscylindrede motor 354 hk – 21 hk mere end forgængeren. Topmodellen går fra 0-100 km/t på 5,1 sek. og op til den elektronisk begrænsede tophastighed på 250 km/t. Den har det permanente firehjulstræk quattro og 8-trins tiptronic som standard.

Den nye Audi A5 og S5 Cabriolet lander hos forhandlerne til foråret. Priserne kendes ikke endnu.