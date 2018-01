Første test: Jaguar E-Pace – lille og fed

Jaguar går efter guldet. Og guldet, det er SUV-segmentet. Det er her bilkøberne flokkes og det oplevede briterne allerede med F-Pace. Nu er lillebroderen E-Pace kommet og den er faktisk fed.

Stor er den ikke. Godt 4,4 meter med plads til fem og et regulært og pænt bagagerum, der godt kan rumme ferieoppakningen, hvis man ikke skal have skitøj og -støvler med.

Men det mned størrelsen og den begrænsede loftshøjde på bagsædet er ikke det der skal sælge Jaguar. Det er ‘good looks’ og det har den kompakte E-Pace. Og det gode udseende er en nødvendighed i et segment, hvor konkurrencen er hård. Mercedes.Benz har GLA, Audi Q3 og det er dem, som Jaguar skal slås med om kunderne.

Fem muligheder under hjelmen

Alle motorer i E-pace er 2.0 liter. Alle er turboladede og når det kommer til brændstof kan du selvfølgelig vælge mellem benzin og diesel.

To varianter med benzinmotor og hhv. 250 hk og 365 Nm og 300 hk og 400 nm og tre diesel med enten 150 hk og 380 nm, 180 hk og 430 nm og 240 heste, dobbeltturbo og 500 nm.

Ved præsentationen havde Jaguar de to mindste dieselvarianter med. Det er dem, der først introduceres på det danske marked og vi kørte kort i begge.

Hvordan gik det?

Nøglefri start og et tryk på knappen ved siden af rattet og motoren knurrer og sætter i gang. Alt er godt og forventningen til Jaguars nye 9-trins gearkasse er stor. Den klarer jobbet virkelig godt, skifter blødt og næsten umærkeligt. Som det skal være. Af sted over brostenene på Toldboden i København ud mod Strandvejen og nordpå. Den første bil vi kørte var 180 hk-versionen. Det rækker rigeligt og Jaguars bestræbelser på at blive strammere og støve imaget af er lykekdes. Selv om det er en høj SUV, så er styringen dejlig præcis og direkte og momentet i den mellemste diesel er godt. Der er kræfter til stede i mellemregistret, der hvor man vil have dem.

Den mindre motor klarer det også fint, men 150 hk er ikke meget til en bil, der vejer mellem 1.776 og 1.926 kg.

Den ser godt ud

Motoren skal startes. Det foregår med nøgle fri start og et tryk på knappen ved siden af rattet.

er der lige det med hvordan den ser ud. Svaret er godt. Klassisk SUV er det ikke, den bagerste del af bilen, C-stolpen. er skåret skråt og coupéagtigt og som den står der, bred, kort og høj er den designmæssigt meget vellykket.

Bag rattet er det let at finde plads, hvis man ikke er højere end jeg er. Min co-pilot fyldte mere i luftrummet og så er pladsen mindre imponerende. Men 185 er der plads til – foran. På bagsædet er pladsen ikke prangende: Den er tilstrækkelig, men de høje vil støde hovede mod loftet på grund af den skrånende c-stolpe.

Lav indstigningspris og masser af leasingtilbud

Priserne på Jaguars E-Pace starter på 383.771 kr. for en D150. Her får du 150 hk dieselmotor, forhjulstræk og manuelt gear. Vælger du det Jaguar kalder Drivers Edition får du mere udstyr og så stiger prisen til 419.000 kr.

På leasingfronten lancerer Jaguar konceptet SimplyGo, med korte leasingaftaler og ingen førstegangsydelse. her kan du blive kørende i E-Pace i 6 måneder for 6.995 kr alt inklusive, mens der selvfølgelig også er traditionelle leasingløsninger på 12 og 36 måneder.

Data på Jaguar E-Pace

HK Nm 0-100 km/t Topfart

D150 man 150 380 10.1 199

D180 auto 180 430 9.3 205

D240 auto 240 500 7.4 224

P250 auto 249 365 7.0 230

P300 auto 300 400 6.4 243