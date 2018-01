Gratis strøm i to år til nye Nissan Leaf-kunder

I december introducerede Nissan den nye LEAF-model og åbnede op for forudbestillinger. Der er premiere på bilen om to måneder, men Nissan har allerede modtaget over 150 ordrer – hovedsageligt fra privatkunder.

Til sammenligning solgte Nissan blot 14 LEAF til privatkunder i 2016 og 2017. Den store efterspørgsel tyder på et mere positivt år for elbilmarkedet i Danmark.

Den særlig gode aftale med gratis strøm og ladeboks omfatter de tre nye elbil-modeller Evalia, e-NV200 og Nissan LEAF.

Priserne på den nye LEAF starter ved kr. 259.900 og inkluderer en ”All Inclusive”-pakke fra E.ON, som består af to års gratis opladning, en intelligent ladeboks samt ladekabel. Ved at samle ladeløsning og elbil i én pakkeløsning er ideen at gøre det mere overskueligt at skifte til elbil.

Fakta om pakkeløsningen