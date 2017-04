GUIDE: Sådan skifter du til sommerhjul

Hver anden bilist gøder det selv. Altså skifter vinterdækkene ud med sommerdæk.

Er du en af dem, så få her Bilsektionens 7-trins guide til, hvordan du gør det rigtigt.

Sådan gør du:

1. Find værktøjet frem før du går i gang. Brug som minimum en donkraft og en krydsnøgle, men helst en momentnøgle. Den kan man få til rimelige penge, der hvor du køber plysterninger. En momentnøgle sørger for, at man ikke kommer til at overspænde boltene. Det er især vigtigt, hvis bilen har alufælge. Det er en god idé at have handsker på, for bremsestøv og snavs fra fælgene er svært at få af fingrene bagefter.

3. Stil bilen på et jævnt underlag og sæt bilen i gear og træk håndbremsen, så den på ingen måde kan trille. Tjek at der er slidbane nok på hjulet. Lovkravet er minimum 1,6 mm i hele kørefladens bredde. Men der skal helst være mere og Applus Bilsyn anbefaler minimum 3 mm.

4. Hjulet skal af. På de fleste biler har undervognen små mærker eller hak, hvor donkraften skal placeres, når du skal løfte bilen. Inden du løfter bilen, skal du løsne boltene på det hjul, som du skal skifte. Nu kan du løfte bilen, fjerne boltene og løfte hjulet af.

5. Husk at markere hjulene, så du ved, hvor de skal sidde næste gang du skal skifte hjul. Du kan også blot skrive på indersiden af dækket, hvor hjulet har siddet. F.eks. “HF” for Højre Forhjul, “VB” for Venstre Baghjul osv.

6. Hjulet skal på. Men inden du spænder hjulet fast, bør du fjerne skidt fra boltene og fra monteringsstedet. Giv dem eventuelt lidt fedt. Skru alle hjulboltene på med fingrene, mens hjulet stadig er hævet fra underlaget. Sænk bilen og spænd boltene fast.

7. Husk at efterspænde boltene efter når du har kørt ca. 100 km.

Kilde: Applus Bilsyn