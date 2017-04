For høj fart i halvdelen af dødsulykker

Der for høj fart i omkring halvdelen af dødsulykkerne i trafikken. En ny kampagne fra Rådet for Sikker Trafik og 85 kommuner skal få flere til at overholde fartgrænserne. Politiet bakker op med kontrol.

Fra 2011 – 2015 har 938 mennesker mistet livet i trafikken, og 9.593 personer er kommet alvorligt til skade. I omkring halvdelen af trafikulykkerne blev der kørt for stærkt i forhold til fartgrænsen eller forholdene på vejen, viser undersøgelser af dødsulykkerne.

For høj fart er dermed den største dræber i trafikken. Det er baggrunden for, at 85 af landets kommuner og Rådet for Sikker Trafik fra mandag den 3. april og tre uger frem gennemfører den landsdækkende kampagne “Sænk Farten – før det er for sent”.

Bilisterne vil møde kampagnen “Sænk Farten -før det er for sent” kan fra mandag den 3. april i tv, på sociale medier, i radioen og på cirka 6.500 plakater langs vejene.

Politiet bakker op om fartkampagnen med fartkontrol i hele landet fra den 18. – 23. april. Fartkontrollen skal både stoppe dem, der kører for stærkt, og huske alle andre på at holde øje med deres fart.