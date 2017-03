Husk: Speederen sidder til højre

Det er sjældent man ser en bil ende på taget af et hus!

Men i Taizhou, der ligger i Jiangsu provinsen i Kina, endte føreren af en SUV med at miste kontrollen, slingre og i sidste ende parkere i et tag. Bilen sad fast i taget og måtte hives fri med kran skrive jalopnik.com. Og chaufføren måtte bruge en stige for at komme ud af bilen.

“Jeg kørte ca 70 km/t, da jeg pludselig så en tre-hjulet cykel. Jeg undveg, men så så en bil komme i mod mig. Jeg trådte på speederen ved et uheld og ændrede retning,” sagde bilisten.

Det ser tosset ud.