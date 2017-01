Hyundai i10 får et facelift

Hyundais mikrobil, i10 er blevet frisket op både ude og inde og har bl.a. fået mulighed for touchskærm og smartphone-integration.

Den faceliftede i10 står klar hos de danske forhandlere fra 7. januar, og med priser fra knap 85.000 til 125.000 kr. ligger den i præcis samme leje som konkurrenterne blandt mikrobiler.

Udvendigt har i10 gennemgået en mindre ansigtsløftning, hvor tågeforlygter, grill og kofangere er re-designet og der er lagt LED-kørelys i Premium. Bag rattet er det muligheden for sikkerhedssystemer som vognbaneassistent, advarsel for frontkollision og bakkamera, men kun hvis du køber i10 i Premium-udstyrsniveau. Det udstyr er forhåbentlig på vej til at blive standard – også i mikrobiler.

Fra udstyrsvarianten Vision er derkommet en 7” touchskærm med Apple CarPlay / Android Auto, der giver nye muligheder for at udnytte de mange features, du kender fra din smartphone.

Som udgangspunkt er det en 4-personers bil. Det gælder for flere biler i den mindste klasse, men i10 kan tilbyde en femte passagerer plads, hvis du tilkøber en ekstra sele til bagsædet. Hvad sådan en koster oplyser Hyundai ikke i sin pressemeddelelse, men et bud vil være 6-8.000 kr.

Den faceliftede i10 fås i to motorvarianter, 1.0 og 1.25 – begge som benzin, og der er hele fire udstyrsvarianter at vælge imellem: Life, Comfort, Vision og Premium.

Priserne på Hyundai i10 begynder ved 84.995,- for en i10 1.0 ECO, og Hyundai har vredet 35 km/ ud af den lille 1.0 motor.