Hyundai IONIQ – nu som leasingbil

Hyundai vil have hybrid- og plug-in teknologi ud til danskerne. Derfor introducerer man nu muligheden for at lease den nye IONIQ, som introduceres på det danske marked i løbet af februar.

Prisen har afholdt mange fra at skifte til el- eller hybridbiler, men med en leasingaftale håber Hyundai at lave om på det.

For 3.795,- kr. om måneden kan man privatlease hybridversionen af IONIQ.

Efter afgiftsændringen på elbiler for godt et år siden er salget af biler med ’grøn samvittighed’ stagneret, og Hyundai håber på, at de attraktive salgs- og leasingpriser på IONIQ kan være med til at øge antallet af el- og hybridbiler på de danske veje.

En undersøgelse som YouGov har foretaget for Hyundai viser, at omkring en tredjedel af danskerne overvejer en el- eller hybridbil næste gang, de skal skifte bil, og at en for høj pris er noget af det, der hidtil har afholdt folk fra at skifte benzin- eller dieselbilen ud. Det forhold håber Hyundai at kunne ændre på med introduktionen af IONIQ.

Hybriden kommer først

Hyundai IONIQ kommer som nævnt i tre forskellige versioner, der matcher tre forskellige typer kørselsbehov. De tre forskellige udgaver kommer til salg på det danske marked på tre forskellige tidspunkter i løbet af 2017. Og allerede til februar kan man komme til at eje eller lease hybridversionen, som er den første, der kommer til landet. Som noget helt nyt kan IONIQ bestilles online på hyundai.dk/IONIQ – endda allerede fra 2. januar.

Hybridversionen kan leases fra 3.795,- kr. om måneden, og de komplette leasingpriser alt efter model og kørselsbehov fremgår af tabellen nedenfor. Vil man i stedet hellere eje sin IONIQ, begynder priserne ved 299.995,- kr. for hybridversionen.

IONIQ som elbil kommer til Danmark i løbet af foråret, og her begynder priserne ved 269.995,- kr. Hvad det kommer til at koste at lease elbilen, ligger endnu ikke fast. Plug-in hybriden kommer i sensommeren, og den er heller ikke prissat endnu.

Leasingpriser på Hyundai IONIQ hybridversioner. Leasingperioden er 36 mdr.

KM pr. år IONIQ 1.6 HEV Trend IONIQ 1.6 HEV Premium 15.000 3.795 3.995 20.000 4.195 4.395 25.000 4.595 4.795 30.000 4.995 5.195 35.000 5.395 5.595 40.000 5.795 5.995 45.000 6.195 6.395 50.000 6.595 6.795

Alle priser er inkl. moms. Dertil kommer en førstegangsbetaling på 9.995,- kr. inkl. moms.