Italiensk politi har forhindret et bizart Ferrari-tyveri

Udspekulerede tyve havde planlagt at stjæle Enzo Ferrari. Den afdøde grundlægger af Ferraris krop skulle stjæles, hvor efter den kriminelle bande, der har lagt planerne, ville kræve en løsesum af Enzo Ferraris familie.

Planerne blev afsløret i forbindelse med efterforskningen af narkotika- og våbenhandel og her fandt det italienske politi altså detaljerede planer for, hvordan kisten med de jordiaske rester af Enzo skulle stjæles og familien afpresses for løsesummen.

Mere end 30 mistænkte er anholdt i sagen. Det skriver spiegel.de.

Enzo Ferrari døde i 1988 i en alder af 90 år. Han er begravet på en kirkegård i Modena, hvor hans kiste står bag en marmorplade i en grav, der er forseglet med en tung metal dør.