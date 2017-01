TEST: Engelsk kæmpekat med kvaliteter Online Bilmagasin med bilnyheder og biltests | Bilsektionen.dk Rating: 7.6 / 10

Anmeldelse 7.6 Jaguar F-Pace AWD 2.0d R-Sport er en stor prangende SUV med en del charme. Prisen for den engelske bil er høj i et felt, hvor konkurrenterne er rigtig godt skruet sammen. Mercedes, Audi og BMW står solidt i klassen, men vil du skille dig ud og er du klar til at tage en afskrivning af de helt store, så tag en F-Pace. Men tag en med V6er. Motor & gearkasse 6.5 Køreegenskaber 7.8 Komfort 7.9 Plads 8.7 Udstyr 8.0 Pris 6.9

Jaguar F-Pace er det britiske traditionsmærkes store nye satsning. Den volumiøse SUV er ny hele vejen igennem og med F-Pace kan Jaguar træde ind på det lukrative marked for store 4-hjulstrukne forstadstanks, der især er populære ’over there’ i USA og i Kina.

Udseendet er Jaugar F-Pace store trækplaster. Den er stor, fronten potent og den store bil præsenterer sig rigtig godt ved kantstenen. Testbilen er trukket i en mørk vinrød farve og det sammen med de matte aluminiumsdetaljer, der hører til R-Sport trimmet klæder den store SUV.

I kabinen er interiøret ret flot. Som ekstra lir kommer gearvælgeren op af midterkonsolen når du trykker på startknappen og selve instrumenthuset og midterkonsolen med den trykfølsomme skærm er designmæssigt ganske helstøbt. Trykskørmen er ikke stor og den er også lidt langsom. Det kræver tålmodighed og tilvænning, men så er det heller ikke værre, end det er til at leve med.

Både Land Rover og Jaguar bliver ejet af indiske Tata Motors. Men motoren i denne testbil er Jaguars egen og udviklet til mærket. Den testede er den mindste i modelrækken med dieselmotor, fire cylindre og 180 hk. og 430 nm. Den klæder til gengæld ikke den store famile-kat. De fire cylindre mangler ganske enkelt den saft og kraft man forventer i et britisk fuldblodsmærke og charmerende lyd kommer der altså aldrig fra en firebenet dieselbil. Heldigvis for Jaguar-entusiasterne er der andre motorer at vælge imellem. Også med V6, som F-Pace fortjener.

Som en god seng

En god seng er fast og behagelig at ligge i. Sådan er F-pace at køre i. Den er ikke stram og hård, men tilpas fast til at tage sving uden at krænge og meget komfortabel på lange ture på landevejen, hvor den ligger stabilt og roligt også ved høje hastigheder. Men F-Pace klarer også dårlige hullede strækninger uden at nyrerne tager skade og bagdelen bliver øm.

Dyr familiebil

I forhold til knkurrenterne e kvalitetsindtryk i kabinen ikke prangende. Måske forventer man – lidt uretfærdigt – læder og ægte træ i en bil fra et luksusmærke med stolte traditioner osm Jaguar. De tider er forbi og sine steder er det bare ikke helt lækkert nok til en bil, der i testversionen ender med et prisskilt på over 1. million danske kroner

Jeg ville ønske testbilen havde været den store V6. Så havde F-Pace helt sikkert scoret point på trækkraft og fed lyd. Den lille diesel i Jaguar-programmet er bare ikke blandt mine favoritmotorer og det efterlader lidt kedeligt indtryk af en bil, der ellers har masser af kvaliteter.

Pladsen er god og komforten i top. Som opmærksomhedsmagnet er F-Pace en absolut topscorer. Folk vender sig efter den store SUV og kan man lide det, så er det værd at overveje den store engelske rovkat.

Jaguar F-Pace 2.0 D AWD R-Sport

Testbilens pris: kr. 1.011.700.

F-Pace fås fra kr. 658.900

EU-miks: 20,8 km/l.

Motor: 2,0 turbodiesel, fire cylindre

180 hk ved 4000 omdr./min.

Moment: 430 Nm ved 1750 omdr./min.

Topfart: 210 km/t

0-100 km/t: 8,7 sek.

Bagagerum: 650 ltr.

Længde/Bredde/Højde: 473/165/194 cm