Nu kan du købe Alfa Romeo Stelvio – First Edition

De første eksemplarer af Alfa Romeos nye SUV, Stelvio, triller snart af samlebåndet og ud på de europæiske markeder. Samtidig er der nu åbnet for bestilling af den eksklusive First Edition hos de danske forhandlere.



Det er den Alfa Romeos første SUV. Den ekstreme Quadrifoglio-version havde premiere på Los Angeles International Motor Show i november, men allerede nu er der endnu en version på vej.

Den har fået navnet Stelvio First Edition og kan nu bestilles hos den Alfa Romeo forhandler du foretrækker til 930.000 kr. Så får du 280 hk, firehjulstræk, automatgear og alt i udstyr, lover Alfa Romeo i en pressemeddelelse.

Stelvio First Edition har 20″ aluminiumsfælge, lakerede bremsekalibre, Bi-Xenon forlygter, forkromede vinduesrammer, ekstra tonede ruder bag samt lys i dørhåndtagene, alt sammen som standardudstyr.

I kabinen er startknap og gearskifte-paddles bag rattet standardudstyr og lædersæderne er elektrisk justerbare, og der er varme i sæder og rat, ægte træpaneler, 3D-navigationssystem, en 8,8” skærm, DAB-radio og yderligere 7” TFT farvedisplay.

Benzinmotor med turbo

Alfa Romeo Stelvio First Edition har den nye firecylindrede 2-liters turbobenzinmotor med kardanaksel i kulfiber med et avanceret 8-trins automatgear. Den yder 280 hk ved 5.250 omdr./min og har et drejningsmoment på hele 400 Nm fra 2.250 omdr./min. Det betyder også at Stelvio First Edition accelererer fra 0-100 km/t på blot 5,7 sekunder.

Sikkerhedssystemer sikrer fuld kontrol

Det elektroniske Q4 system overvåger og justerer konstant fordelingen af trækkraften mellem for- og bagaksel, afhængigt af hvor meget greb der er under hvert enkelt hjul. Er du på alminelig vej kører den med baghjulstæk, nærmer man sig grænsen for det maksimale vejgreb, overfører systemet op til 50 procent af trækkraften til forakslen. Det giver optimalt vejgreb under alle vejforhold og høj stabilitet ved kurvekørsel.

Desuden får den store Alta-SUV nødbremsesystem (AEB) og vognbaneassistent, parkeringskamera, parkeringssensorer for og bag, elektrisk åbning og lukning af bagklappen samt automatisk fjernlys.