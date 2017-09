KIA afslører nyt koncept i Frankfurt

Et helt nyt koncept af en ny karosseritype for KIA varsler nye tider for næste generation af cee’d

Bilen er designet på KIAs europæiske designcenter i Frankfurt kun 500 m fra det sted, hvor præsentationen finder sted. Konceptbilen giver et fingerpeg om, hvordan næste generation af cee’d kan komme til at se ud.

Konceptbilen er af en helt ny karrosseritype for KIA. Den forlængede hot hatch bibeholder den nuværende pro_cee’ds atletiske look, mens den har fået et imponerende visuelt blikfang kombineret med et strejf af alsidighed. Bilen er nydesignet og nytænkt til en ny generation af bilkøbere, og den udgør en dristig vision for et potentielt medlem af næste generations cee’d-familie.