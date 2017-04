KIA klar med prisen på ny Picanto

Den tredje generation KIA Picanto lanceres hos de danske KIA forhandlere i løbet af de næste par uger. Med et selvsikkert nyt design inde og ude er den mindste KIA et godt bud i mikro-klassen.

Den nuværende Picanto er den 3.mest solgte mikrobil i 2016 lige efter VW UP og Toyota Aygo, men det vil KIA uden tvivl gerne ændre med den nye model.

3 nye motorer

Fra lanceringen er den nye Picanto tilgængelig med en 1,0 benzin motor med (ISG start/stop funktion) (67 hk) og en 1,2 benzin motor (84 hk). Begge motorer fås med automatgear. Fra 4. kvartal vil KIAs nye 1,0-liters benzinmotor med turbo og direkte indsprøjtning (100 hk) blive tilføjet programmet.

Og nu det vigtigste … Prisen!

Prisen på den nye Picanto starter ved kr. 94.999,- for en 1.0 benziner af udstyrsniveauet ’Vision’, som bl.a. har automatisk nødbremse (AEB), el-ruder for, fjernbetjent centrallås og elektronisk servostyring.

Se hele det danske modelprogram her på KIA’s hjemmeside.

Går du op på udstyrsniveauet ’Comfort’ får du bl.a. også ratbetjent radio, AUX og USB stik, projektionsforlygter, LED-kørelys, elruder i bagdørene, eljusterbare sidespejle med varme og tonede ruder. Her starter prisen ved kr. 104.999,-. Vil du have aircondition – og det vil du – så skal op i ’Advance’ for at få aircondition. Men for 7.999,.- kan det tilkøbes i det lavere ’Comfort’-niveau til kr. 7.999,-.

På øverste hylde får du desuden varme i forsæder, varme i rat, læderrat/gearknop, Bluetooth og 4 højtalere. Så starter prisen på kr. 114.999,-.

Topvarianten GT-line adskiller sig fra det øvrige modelprogram med fine GT-line designdetaljer i form af sideskørter og andre kofangere, GT-line udstødning samt sportsrat med flad bund. Dertil kommer 16” alufælge, kromlister og krom på dørhåndtagene, LED-lys bagpå, tågeforlygter, klimaanlæg, kunstlæderkabine og højglans på instrumentbrættet.

Læs mere om GT-Line her

Den flydende 7” skærm med navigation, bakkamera, bakalarm og Apple CarPlay er ikke at finde på udstyrslisterne, men et tilkøb til kr. 10.999,- til modellen GT-line. Det samme gør sig gældende for LED lys rundt om make-up spejlet. Det koster dog kun kr. 599,-. Og er et must-have … for nogle.

Bagagerumskapaciteten vokser fra 200 l til maksimalt 255 l. 60:40 splitbagsædet kan klappes helt fladt ned med et enkelt greb – så bliver det ikke nemmere. Det øger bagagerumskapaciteten til 1.010 l.