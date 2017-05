Længere hurtigere og mere historisk grand prix i København

Københavns Kommune godkender udvidelse af banen til afvikling af det årlige Copenhagen Historic Grand Prix. Racerbanen omkring Bellahøj Park kan efter kommunal godkendelse udvides til international længde. Planen er et mesterskabstællende løb for historiske Formel 1-biler allerede i 2018.

Det er med stor glæde, at arrangørerne bag Copenhagen Historic Grand Prix i indeværende uge modtog godkendelse fra Københavns Kommune, til udvidelse af det eksisterende baneforløb omkring Bellahøj Park. Den knapt 2,4 km lange racerbane tages i brug første weekend i august, når Copenhagen Historic Grand Prix afholder den årligt tilbagevendende familiebegivenhed for klassisk motorløb i hjertet af København.

Siden 1996, hvor de historiske racermotorer for første gang kunne høres i Københavns gader, er den klassiske racerbegivenhed vokset i såvel deltagerantal som tilskuerantal. Siden starten på brostenene foran Christiansborg Slotsplads i 1996, over det nedlagte militærområde på Holmen, videre igennem Fælledparken og nu på Bellahøj Park, hvor Copenhagen Historic Grand Prix i 2017 for femte år i træk byder til fartfest, har eventen vist sin unikke karakter og er vokset betragteligt i størrelse.

Administrerende direktør for Copenhagen Historic Grand Prix, Jens Peter Lange siger i en pressemddelelse:

”Det er med stor entusiasme, at vi har konstateret, at Borgerrepræsentationen og efterfølgende Teknikog Miljøudvalget har godkendt vores anmodning om en baneforlængelse. En forlængelse af det eksisterende baneforløb betyder, at Copenhagen Historic Grand Prix fremadrettet har mulighed for at afholde motorløb af internationalt format og godkendelse.

”Det har længe været organisationens ønske at stille en arena med international format til rådighed for de mange Verdens- og Europamestre, som Danmark har opfostret i motorsporten, og med en udvidelse af banens nuværende længde til international standard, vil Copenhagen Historic Grand Prix have mulighed for at kunne tiltrække nye spændende løbsserier.