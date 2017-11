Lej en bil og tag på opdagelse i det græske paradis

now playing

Grækenland byder som land på både smukke sandstrande, et venligt og imødekommende folkefærd, delikat mad og et væld af sjove aktiviteter for både små og store.

Grækenland består af henholdsvis fastland og en håndfuld smukke øer, der bliver besøgt af mange tusinde danskere hvert år. Kreta og Rhodos er uden tvivl de græske øer, som er allermest populære blandt danskerne.

Det skal nu handle om, hvordan man kan leje en bil og gå på opdagelse i smukke Grækenland. Vil du gerne vide så meget som muligt om den destination, som du skal besøge, så kan du købe en informationsrig bog. Turen går til-serien er en af de rejsebogsserier, som du kan kigge nærmere på. Mangler du det fuldendte overblik over, hvilke bøger der findes, så find det her.

Find den rigtige lejebil

I dag kan man leje stort set alle tænkelige biler, så spørgsmålet er bare, om du foretrækker at leje en stor firehjulstrækker, cabriolet, minivan eller en helt fjerde biltype. Det er i den anledning ikke helt underordnet, om du rejser alene, sammen med en kæreste eller sammen med hele familien. Antallet af børn og voksne bør helt naturligt være afgørende for, hvilken type bil man vælger.

Foruden at tænke på biltypen og bilstørrelsen bør du også tage højde for parametre som sikkerhed, pris, geartype og andet. Du skal faktisk stille de samme krav til din lejebil, som du ville stille, hvis du skulle købe eller lease en ny bil.

Gør dig bekendt med landets færdselsregler og vejafgifter

Det kan ende med at blive en meget dyr ferie for dig, hvis du ikke på forhånd sætter dig ind i de græske færdselsregler og vejafgifter. I Grækenland er det helt normalt, at man betaler gebyrer på motorveje og ved broer, men det er ikke ligefrem gebyrer, der vælter feriebudgettet, da beløbene er meget symbolske.

Grækenland har nogle lidt andre færdselsregler, end vi har i Danmark, så det skal du også tage højde for. Det er ikke mindst vigtigt at være opmærksom på reglerne vedr. vigepligt, lygteføring og parkering. Derudover skal du være bekendt med landets hastighedsgrænser for henholdsvis personbiler, autocampere, motorcykler m.v.

Book lejebil og hotel hjemmefra

Gør dig selv en tjeneste og book både lejebil og hotel hjemmefra, så du ikke skal bruge tid på det, når du ankommer til Grækenland efter mange timers transport.

Får du ordnet alt det praktiske, før du sætter kursen sydpå, så kan du slappe helt af, når du ankommer til det græske paradis. Er det en charterrejse, du er på udkig efter, så find charterrejser til Grækenland her. Der er nærmest uendelige rejsemuligheder.