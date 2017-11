Motorerne får en overhaling og designet bliver frisket op. Mazda6 får en ansigtsløftning i LA.

Mazda afslører en omfattende opdatering af Mazda6 sedan på det kommende Los Angeles Auto Show, der finder sted fra den 29. november til og med den 10. december. Mazdas opdaterede 6’er får en række designændringer samt ny motor- og sikkerhedsteknik.

Designerne hos Mazda har haft til formål at øge kvalitetsfornemmelsen både indvendigt og udvendigt og samtidig skabe et mere modent og stilfuldt udtryk. Bilens front er helt ny med blandt andet en opdateret kølergrill og nye forlygter. I kabinen på den højeste udstyrsvariant er der anvendt dekorationselementer i en særlig japansk træsort, som også bruges til musikinstrumenter og møbler.

Motorprogrammet omfatter en 2.5-liters SKYACTIV-G benzinmotor med cylinderdeaktivering, der umærkeligt kobler to cylindre fra ved lav belastning for at reducere brændstofforbruget uden negative konsekvenser for køreglæden.

Udvalget af avancerede sikkerhedsteknologier øges i forbindelse med opdateringen af Mazda6 for at hjælpe føreren med at undgå potentielt farlige situationer og reducere sandsynligheden for ulykker og skader på bilen. Mazda Radar Cruise Control får eksempelvis en stop & go-funktion, og det bliver også muligt at få Mazda6 med en 360° View Monitor.

Et andet højdepunkt i Los Angeles er konceptbilen Mazda VISION COUPÉ, der for kort tid siden vakte stor opsigt på biludstillingen i Tokyo.