Michael Christensen fik nyt ur! Vandt på Daytona i debuten

Det var en lykkelig Michael Christensen, som sammen med sine holdkammerater Jesse Lazare (CAN), Daniel Morad (CAN), Carlos de Quesada (USA) og Michael de Quesada (USA) kunne tage plads øverst på podiet efter afslutningen på det prestigefyldte Rolex 24 at Daytona.

Michael Christensen og holdkammeraterne vandt GTD-klassen i en fabriksstøttet Porsche 911 GT3 R, og det var danskerens første sejr i den amerikanske klassiker efter at han i løbets afsluttende face kørte bilen fra en syvende plads til sejr. Det skriver Porsche i en pressemeddelelse.

”Det var et benhårdt løb med en helt fantastisk afslutning for os,” lød det fra Michael Christensen efter de mange timers race.

Den 55’ende udgave af 24 timers løbet på Daytona var præget af store udfordringer for både kørere og teams, specielt natten mellem lørdag og søndag, hvor usædvanligt meget nedbør og kølige temperature ramte den amerikanske racerbane. Som følge af vejrforholdene blev løbet gentagende forstyrret af perioder med safetycar, hvilket gjorde det svært for danskerens bil at finde en god rytme.

Porsches danske fabrikskører var udlånt til et amerikansk Porsche-team, som ydermere debuterede på Daytona. En debut, der altså resulterede i en sejr i GTD-klassen, som er løbets største med hele 27 GT biler til start.

Igennem hele løbet havde de fem Porsche-piloter i teamet holdt bilen tæt på toppen, og i løbet af natten halvvejs gennem de 24 timer kørte Michael Christensen bilen frem til føring. Men i de næste stints kæmpede kollegaerne med at holde varme i dækkene og gled tilbage i feltet. Med over to timer til målflaget kom danskeren igen i bilen og jagten begyndte. Teamet var på det tidspunkt på syvendepladsen med over 30 sekunder til den førende bil.

”Det sidste stint i bilen er nok min bedste i min karriere til dato. Jeg følte, at farten var der til mere, men samtidig viste jeg også godt, hvad der var på spil. Alle racerkørere drømmer om en afslutning som denne, hvor du kører bilen frem til sejr. Det var virkelig spændende i løbets afsluttende 15 minutter, hvor to korte perioder med gult flag samlede feltet igen og igen. Men hver gang kunne jeg trække fra de nærmeste konkurrenter og jublen i bilens radio var voldsom, da jeg krydsede målstregen.”

Det er første gang Michael Christensen vinder det legendariske racerløb, som er sponseret af ur-mærket Rolex. Rolex belønner alle klassevindere med et Daytona-ur.