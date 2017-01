Mobilen i bilen – dit eget portable infotainment system

Annonce

Hvis du er på udkig efter ny bil, bliver du hurtigt overrasket over hvor stor forskel der er på forhandlerens fra-priser og til det, du ender med at skulle betale. Det skyldes hovedsageligt ekstraudstyr. Der er efterhånden ikke det, en bil ikke kan, men hvis ikke det er standardudstyr, må du ofte betale mange penge for det.

Mobilen er dit nye infotainment system

Mange nyere biler giver dig mulighed for Bluetooth tilslutning af din smartphone, så du kan tale uforstyrret og håndfrit, når du kører. Mange vælger endda også, at bruge mobilen som GPS, hvilket giver rigtig god mening, da div. Garmin og Tom-Tom modeller, skal opdateres løbende, og sjældent tager højde for f.eks. trafik og/eller vejarbejde. Men når du bruger GPS på telefonen, trækker du også virkelig tænder ud af batteriet, og det går jo ikke. Mange biler har heldigvis en USB indgang, så du kan tilslutte et opladerkabel, men hvis vi skal være helt ærlige, så er løse ledninger ikke just på ønskesedlen hos den gennemsnitlige bilejer. Derfor er det heldigt, at det ikke kun er bilerne, der bliver nyere, smartere og bedre – det gør telefonerne også. Således kan du i dag få trådløse opladere til smartphones, der – som navnet antyder – er trådløs opladning af din telefon. Det er smart, da du dels slipper for at se på løsthængende ledninger, men også fordi du ikke behøver at koncentrere dig om at tilslutte telefonen. Du skal bare sætte den i holderen, og så klarer opladeren resten. Nemt og bekvemt.

Det er ikke nødvendigvis givet, at din telefon understøtter trådløse opladere, men til langt de fleste smartphones kan man eftermontere udstyr, der gør det muligt at oplade trådløst.

Apple CarPlay og Android Auto

Hvis din bil er forsynet med Apple CarPlay eller Android Auto, får du en ekstra dimension i forhold til infotainment systemer. Når telefonen er tilsluttet, finder du dine apps og din musik direkte på bilens skærm, og kan således navigere rundt mellem numrene som hvis det var en CD, du havde sat i. Det er smart. Der er næppe nogen tvivl om, at fremtiden i høj grad kommer til at bære præg af den type infotainment systemer. Det er hurtigt, nemt og praktisk – og du er altid opdateret, fordi din telefon altid er opdateret. Apple CarPlay så dagens lys i Danmark i 2015, men har først fået seriøs pondus i 2016. Og hvis du har prøvet at bruge det, ved du hvorfor. Det virker bare.

Android Auto fungerer på mange måder ligesom CarPlay, men er dog en smule bagud i forhold til udvikling. Det er ikke meget, der adskiller de to, og det er da helt sikkert også bare et spørgsmål om tid, før Android Auto er ligeså stort som sin rival fra Apple – eller større?

Selvfølgelig er der en lang række funktioner, som bilens infotainment system bliver nødt til at rumme, men tanken om at det i langt højere grad er din telefon, der leverer indholdet, er virkelig en god idé og helt sikkert noget, vi kommer til at se markant mere af i de kommende år.