Nissan satser stort med lille Micra

”Revolutionerende,” siger Nissan om sin nye Micra, der er 5. generation af den lille hatchback, der første gang rullede ud på vejen i 1983.

Den nye Micra er længere, bredere og lavere end nogensinde før og Nissan’s nye skal ind og konkurrere i B-segmentet for hatchbacks, hvor biler som Hyundai i20 og Ford Fiesta også befinder sig. Men Nissan satser stort med den lille Micra. Ifølge Nissan er mærkets blik stift rettet mod titlen som European Car of the Year i 2017, som man satser på at vinde med Micra. Bilen er valgt som en af de syv finalister i konkurrencen og vinderen offentliggøres den 7. marts i forbindelse med biludstillingen i Geneve.

Nissan har valgt at udstyre Micra med ’Safety Pack’ som standard. Det giver intelligent nødopbremsning, der bremser bilen automatisk og intelligent vognbaneassistent, der sørger for at hjælpe dig – og bilen – med at holde vognbanen som standard i alle modeller.

Bilen fås med tre downsizede motorer – to benzinmotorer, en 0,9 l turbo med 90 hk og en 1,0 l uden turbo med 73 hk, og en dieselmotor på 1,5 l. med 90hk., der alle er kombineret med en 5-trins manuel gearkasse. Ifølge Nissan er der flere motorer og en automatisk gearkasse på vej i senere versioner.

Nissan Micra kommer til i Danmark i maj 2017.