Nissans elbilskunder får gratis strøm i tre år

Køber du en LEAF betyder kampagnen, udover en besparelse på ca. 50.000 kr. i reducerede afgifter, at en evt. installation af ladeboks og køb af ladekabel samt løbende strømforbrug til kørsel.

Både hvis der oplades hjemme eller på de opstillede E.ON ladestandere rundt i landet.

Alt i alt betyder det, at overblikket over løbende udgifter til kørsel i alt fald de første tre år bliver meget overskueligt.

Garanti og medlemskab

Overskuelighed giver også tryghed. Og det har Nissan valgt at understrege yderligere med et års gratis medlemsskab af Forenede Danske Elbilister, som giver kunden adgang til relevant information for netop

elbilister og en uvildig ekspert-hotline det første år.

Priserne på en ny Nissan LEAF inkl. ladeboks og gratis strøm de næste tre år starter ved kr. 274.790, og e-NV200 el-varebil starter ved kr. 201.885 ekskl. moms, men ligeledes inkl. ladeboks og gratis strøm de næste tre år.

Efter de tre år, kan kunden vælge at fortsætte sit abonnement med E.ON, hvor det lige nu koster 579 kr. om måneden med ubegrænset strømforbrug.