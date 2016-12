Ny bil? Så skal forsikringen være på plads?

Annonce

Vi er rimeligt godt på vej ind i det nye år, og her kommer tiden, hvor mange danskere vil prøve noget nyt. Nogle bliver skilt, andre skifter arbejde, og tja så er der dem, som køber en helt ny bil. Er du én af de danskere, som gerne vil have en ny bil i det nye år, så skal du læse med her. Her vil vi nemlig sætte mere fokus på bilforsikringer, fordi der er en del penge at spare ved at vælge den rigtige forsikring.

Sammensæt din egen forsikring

En bilforsikring er rigtig vigtig at have, og vi anbefaler dig derfor, at have godt styr på den. Lever du af, at køre rundt i din bil, så skal det bare gå hurtigt og smertefrit, hvis din bil en dag skulle gå i stykker. Dette kan du få din forsikring til, hvor din hverdag ikke skal blive forstyrret selvom din bil har fået en skade. Hos Codan kan du skræddersy din helt egen forsikring, så den passer til dig og dine behov. Codan hjælper dig hele vejen, og sørger for at du får den rette sikkerhed og mest for dine penge.

Fordele ved bilforsikring

Der er mange fordele ved, at have en bilforsikring. Nedenunder kan du læse nogle af de mange fordele, og se om de passer til dig og din situation:

Du har muligheden for at få en selvrisikosikring, og vælger du det, skal du ikke betale selvrisiko ved eksempel udskiftning af din forrude, hærværk på din bil, påkørsel af dyr eller påkørsel ved parkering.

Du får en bilhenter ved kaskoskader, som sørger for, at din bil kommer til mekanikeren. Kan din bil stadig køre, så bliver den hentet og en lånebil bliver leveret på din adresse. Imens bliver din bil repareret, og gjort klar til dig igen.

Får du stenslag i ruden, får du fri reparation. Har du derimod en kaskoforsikring på din bil, udbedres stenslaget hvor end du er henne.

Du får en lånebil, hvis din bil ikke kan køre.

Du får også et års garanti på reparation, hvis der er nogen kaskoskader. Benytter du også en bilhenter, så får du 3 års garanti.

Bliver din bil skadet ved parkering af et andet motordrevet køretøj, som en bil eller en knallert, så bliver dette dækket. Bliver den derimod skadet af en indkøbsvogn eller riset af andre bildøre, dækkes det ikke.

Vil du have mere information om din bilforsikring hos Codan, så se mere her. De kan lave en beregning af prisen til dine forsikringer, og hjælper dig igennem alle faserne, så du bliver sikret. Ved at tage dig den fornødne tid, og få afklaret dine behov først, er der en del penge at hente ved at sammensætte din egen bilforsikring.