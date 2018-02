Ny el-Jaguar går fra 0-80 på 45 minutter

now playing

Jaguars nye elbil – Jaguar I-PACE vil både være hurtig at lade, og være hurtig ude af starthullerne, når salget åbnes den 1. marts. Den vil kunne lade fra 0-80 % på 45 minutter ved fast charging med 100 kW og er med firhjulstræk og 400 hk også i stand til at følge med trafikken.

I-PACE bliver det det tredje medlem af PACE familien. Det er ensbetydende med sportslige køreegenskaber, praktisk indretning og masser af plads.

I–PACE bliver dermed et fuldgyldigt bud på en SUV med helt særlige karakteristika. Mens Jaguar F-PACE er den store SUV og Jaguar E-PACE den kompakte og sportslige SUV, er I-PACE den elektriske SUV.

Jaguars teknikere har gennem mange måneder ”mishandlet” I-PACE på det groveste for at sikre, at den vil kunne klare alle krav. Den er blevet testet i ekstremt høje temperature, og har netop den gennemgået omfattende tests i vintervejr med helt ned til minus 40°C på Jaguar Land Rovers arktiske testcenter i Arjeplog i det nordlige Sverige.

Den færdige Jaguar I-PACE bliver afsløret ved en live broadcast kl. 19.00 den 1. marts, hvor også priserne vil blive offentliggjort. Publikum vil kunne røre og se den ”i levende live” på Geneve Motorshow, der åbner for publikum den 8. marts.