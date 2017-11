Ny Insignia GSi slår sin forgænger på Nürburgring

GSi versionen af den nye Insignia er op til 12 sekunder hurtigere end OPC versionen af forgængeren på en omgang af tyske racerbane Nürburgring,

Flere hestekræfter gør ikke altid en bil hurtigere. Det er er velkendt sandhed inden for motorsport, og den nye Insignia GSi bekræfter denne kendsgerning ved at være 12 sekunder hurtigere på en omgang af den mere end 20 kilometer lange Nürburging i forhold til OPC versionen af forgængerne – på trods af at GSi har 65 hk mindre end OPC. 160 kilo lavere vægt og et mere avanceret firehjulstræk er en del af forklaringen.

Opels ekspert på Nürburgring hedder Volker Strycek, der har en international racerkarriere bag sig og blandt andet har vundet 24 timers løbet på Nürburgring i en Opel Astra V8 tilbage i 2003. Han er i dag chef for Opels testteam, der har de fleste af Opels sportslige biler forbi en omfattende test på den tyske racerbane, før de sættes i serieproduktion. Han kalder Nürburgring for det hårdeste sted i verden at teste en gadebil.

”Jeg kan køre op til 12 sekunder hurtigere i den nye GSi end jeg kan i OPC versionen af den forrige Insignia. På alle kritiske og vanskelige steder på banen er GSi hurtigere og lettere at kontrollere, ” siger Volker Strycek.

Produktionen af Insignia GSi begynder efter nytår både som Grand Sport og Sports Tourer. Prisen er ikke fastlagt endnu.