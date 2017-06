Ny Insignia – skarpt design og skarpe leasingpriser

ANONNCE

Større, lettere og mere luksuriøs. Sådan beskriver Opel designet og de vigtigste kvaliteter ved den nye Insignia, der netop nu står hos landets Opel-forhandlere

Opel Insignia bygger på en ny platform, og der er på alle måder tale om en helt ny og større bil i forhold til den tidligere model. Akselafstanden er øget med 9,2 centimeter til gavn for bagsædepladsen, og sporvidden er øget med 11 millimeter. Men på trods af de øgede dimensioner har den nye Insignia tabt sig og er blevet lettere end forgængeren.

Den nye Insignia er ultra aerodynamisk med en cW på 0,26, hvilket er blandt de bedste i klassen. På trods af det mere strømlinede design er der på alle områder bedre plads i kabinen og bagagerummet kan som minimum tage 490 liter og op til 1459 liter hvis bagsædet også bruges til bagage.

Den nye Insignia kan udstyres med en avanceret udgave af Opels LED Matrix lygter. Lygterne har en rækkevidde på op til 400 meter og kan takket være 16 individuelle LED enheder i hver lygte – det er dobbelt så mange som i Astra – tilpasse lyset meget præcist under hensyn til modkørende og medkørende foran bilen. Lygterne tilpasser automatisk rækkevidde og lysintensitet til behovet og drejer også lyskeglen i sving.

Head-Up display med information om hastighed og udvendigt 360 graders kamera er andre Insignia nyheder og flere versioner kan udstyres med et nyt avanceret firehjulstræk med Torque-Vectoring, en ny otte trins automatgearkasse og justérbar undervogn.

Sikkerhedsudstyret omfatter adaptiv cruise control med nødbremse, vejbaneassistent med aktiv styrekorrektion, en udvidet OnStar service og i tilfælde af en påkørsel forfra hæver motorklappen sig nogle centimeter for at mindske risikoen for hovedskader for fodgængere. Bagtil holder sensorer øje med tværgående trafik i op til 20 meters afstand, når man for eksempel er ved at bakke ud fra en parkeringsplads. Og på komfortsiden er der ergonomiske sportssæder med mulighed for massage og ventilation, varme i forruden og nøglefri betjening. Læs meget mere om den nye Opel Insignia på Opels hjemmeside her.

Skarp pris på privatleasing af Opel Insignia

Hvis du er blevet lun på seneste aftapning af Insignia, så har Opel i Danmark lige nu skarpe priser på privatleasing af Opel Insignia. Her tilbyder de privatleasing med udbetaling på 19.995 kr. og ydelse fra 3.295 kr./md. Det tilbud gælder en Insignia Grand Sport Enjoy 1,5T 140 hk. Leasingydelsen er baseret på en førstegangsydelse på 19.995 kr. samt 15.000 km. pr. år og en løbetid på 36 mdr. Totalomkostninger i perioden bliver 139.515 kr.

Med privatleasing af Insignia får du en exceptionel bil med sjove køreegenskaber. Desuden er komfort, med den rummelige kabine og de komfortale sæder, et centralt element i designet. Derfor er den et oplagt valg, hvad enten du bruger mange timer på landevejen eller skal have plads til hele familien.