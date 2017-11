Ny Opel Grandland X – til din livsstil!

now playing

Opel har netop sendt deres bud på en mellemklasse SUV ud på de danske gader og stræder Den nye Grandland X er klar til at tage konkurrencen i klassen op.

Den højbenede SUV har Opel s nye og letgenkendelige designudtryk, der blev introduceret med Opel Adam og som nu trækker en tydelig markant og dynamisk design-tråd gennem hele Opel-programmet. men selv om Grandland X viser, hvor den kommer fra er den stadig helt sin egen og designet er skarpt og elegant.

Usædvanlig komfortabel

I kabinen og bag rattet er tilværelsen i Grandland X behagelig. Komforten i Opels nye SUV er noget særligt, og uanset hvor ujævn vejen er, så sidder man godt og behageligt i bilen. Samtidig er den nye Grandland X utrolig støjsvag under kørsel og det er rart, især hvis du skal køre langt. En feature, der øger Det samme er de AGR-certificerede sæder, der er udformet særlig ergonomisk og derfor støtter perfekt på langture – og korte ture.

Men selv om komforten er blandt de bedste, så er der stadig ,asser af køreglæde og køredynamik. Grandland X kører godt og styring og undervogn er dynamisk og giver ud over et smil på læben også en sikker køreoplevelse. En ekstra tryghed er de nyligt opnåede fem stjerne ved Euro NCAP som Grandland X har opnået i kraft af stor kollisionssikkerhed krydret med masser af aktivt sikkerhedsudstyr, der hjælper med at forhindre ulykker.

Plads til både dig og din livsstil

Opel Grandland X signalerer ikke bare aktiv livsstil. Den rummer også det der skal til for at du kan leve det aktive liv du gerne vil. Til hverdag har du en sporty dynamisk familiebil, der med varme i rattet og både for og bagsæder, hvor ekstraordinær god plads giver komfort i topklasse på alle pladser. Og til de dage, hvor mountainbike-sporet kalder eller vinden er rigtig til kite-surfing, så er der plads til udstyr i massevis. Især hvis du lægger sæderne ned.

Du vælger selv

Opel tilbyder et væld af muligheder, når du skal tilpasse din Grandland X til dine behov. Vil du have et panorama glassoltag eller en to-farvet top og bund. Er du til læderinteriør eller er det massagesæder, der trækker? Mulighederne er (næsten) uden ende. Det er op til dig at ’bygge’ den Opel Grandland X der er rigtig.

Motorvalget står mellem 1,2 liters benziner med 130 hk eller en 1.6 liters diesel med 120 hk. Begge kører over 20 km/l og begge har mulighed for at blive leveret med automatgear. En mulighed, der klæder begge motorer og gør den i forvejen meget komfortable bil endnu mere komfortabel.