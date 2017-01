Octavia-facelift med fokus på sikkerhedsudstyr

Skoda Octavia så dagens lys for første gang for 20 år siden og fik dengang lynhurtigt et ‘value for money’-ry. Det har Skoda profiteret af og Octavia gør sig stadig godt. Men modellen er ved at være ovre sine bedste dage og derfor har de tysk-ejede tjekker givet familiebilen et fortjent facelift.

I kabinen får teknologien et løft mef nye infotainmentsystemer, der kan betjenes med et let touch. Den store infotainmentløsning, Columbus, får 9,2” skærm med Wi-Fi hotspot. Som noget nyt bliver forlygter med LED kørelys og Bluetooth telefon som standard i alle udstyrsniveauer.

Octavia arver Trailer Assist-systemet fra VW. Systemet kan helt overtage styringen, når bilen bakker i langsomt tempo med trailer.

En vigtig nyhed på Octavia er udvidet fodgængerbeskyttelse, som supplerer den nuværende frontassistent. Fodgængerbeskyttelsen forebygger kollisioner med fodgængere ved brug af en radar, som er placeret i bilens frontgrill og systemet bliver standard i alle varianter.

Takket være et nyt radarsystem i den bagerste kofanger kan Octavia udstyres med Blind Spot Detection og Rear Traffic Alert, som sørger for et sikkert vognbaneskift og giver en hjælpende hånd, når man skal bakke ud, f.eks. fra en parkeringsbås.

Den faceliftede Octavia bliver introduceret i uge 10 med Åbent Hus hos alle SKODA-forhandlere 11.-12. marts til priser fra 199.000 kr.