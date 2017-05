Opel tilbyder ny bil hver tredje måned

Opel lancerer Like2Go, der gør det muligt at skifte bil hver tredje måned og betale et fast beløb pr. måned, der omfatter forsikring, ejerafgift og 2100 kilometer.

Skift til en ny eller næsten ny Opel hver tredje måned uden udbetaling for 2.695 kr. pr. måned. Konceptet hedder Like2Go og omfatter alle omkostninger til bilen på nær benzin. Den månedlige ydelse afhænger af bilstørrelsen, men omfatter i alle tilfælde forsikring, vægtafgift og 2100 kilometer pr. måned.

Vælger du en Opel Corsa koster 2.695 og en Astra koster 3.595 kr. pr måned.

Ud over muligheden for at køre i en ny eller næste ny Opel giver Like2Go mulighed for at skifte bilstørrelsen hver tredje måned. Har man normalt kun brug for en Corsa, kan man i ferieperioder opgradere til en større bil som Astra eller Zafira.

Efter en bindingsperiode på tre måneder kan aftalen opsiges med en måneds varsel, og fungerer dermed som en abonnementsordning.