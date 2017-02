På skiferie med en Opel?

ANNONCE

Malene Madsen eller ”Turbomalle” i skikredse er professionel i en sport, vi i Danmark ellers kun sjældent gør os gældende i, nemlig skiløb.

Disciplinen er nok heller ikke kendt af mange, men Malene Madsen deltager i freeride, der er et andet ord for det alle skiløbere drømmer om og de færreste er dygtige nok til, nemlig off-piste.

Opel har fået øje på det danske skitalent og har udstyret hende med et sponsorat og en Opel Mokka X, der kan få skiløberen og hendes udstyr rundt til træning og konkurrencer på bjergtoppe rundt om i Europa. En opgave den nye Opel Mokka X i den grad er egnet til. Den skarptskårne SUV er naturligt højbenet, men fås også med træk på alle fire hjul. Og træk på alle fire hjul er næsten uundværligt, hvis ski, støvler og freerider skal sikkert og hurtigt frem til konkurrencerne. Det klarer Opels Mokka X, der fås med Essentia-udstyr fra 206.000 kr. med træk på forhjulene og fra 290.000 kr med træk på alle fire hjul.

Her kan du læse mere om Opel Mokka X

Vælger du firehjulstræk er der frit valg mellem en 140 hk. benzinmotor på 1,6 l., der klarer 15,6 km/l eller en 136 hk dieselmotor på 1,6 l, der kører hele 21,3. Dieselmodellen er lidt dyrere, fordi Opel kræver du går et niveau op (til Innovation), hvis du vil have diesel og 4×4 i samme pakke. Så her må du slippe 330.000 kr.

Selv om du måske ikke er klar til ren off-piste, så giver Opel dig nu muligheden for en unik oplevelse. På Opels hjemmeside kan du tilmelde dig Opel Danmarks nyhedsbrev og deltage i konkurrencen om en kør-selv skiferie til St. Anton i Opel MOKKA X i uge 10. Som ekstra puddersne på pisten får du også 1 dag på ski med Danmarksmesteren i freeride – Malene Madsen.

Vinder du konkurrencen får du muligheden for selv at teste en Opel Mokka X i 12 dage, samt en benzinkort med 5.000 kr på. Og så selvfølgelig syv nætter på Hotel Chalet Haus Elfie m. halvpension for 2 voksne, seks dages liftkort til St. Anton am Arlberg.