Så er første spadestik til Slaraffenland taget

Mandag den 28. august blev 4 forkromede spader stukket i jorden i Kgs. Lyngby. Bygherren er Formula Automobile, som er importør og forhandler af Ferrari og Maserati. Formula er løbet tør for plads på deres nuværende lokation i Allerød, og bygger derfor 8000 m2 nyt bilhus med showroom, kontorer og værksted. Formula Automobile nye sted bliver et slaraffenland for bilelskere og designet på huset bliver eksklusivt og noget ud over det sædvanlige.

Helligt øjeblik

Når man er bilelsker, var det et næsten helligt øjeblik, da ejeren af Formula Automobiler, Johnny Lauersen, flankeret af Lyngbys Borgmester Sofia Osmani, Viceborgmester Simon Pihl Sørensen samt Michele Aporti som repræsenterede Ferrari North Europe tog første spadestik til det spændende nye byggeri. Med Ferraris sædvanligt øje for detaljer, blev første spadestik taget med Ferrarirøde spader, som ville være et redskabsskur i Hellerup værdig.

Foto: Johnny Lauersen, Sofia Osmani, Simon Pihl Sørensen & Michele Aporti tager første spadestik.

Ferrari har vokseværk

Salget af Ferrari og Maserati i Danmark er støt stigende, og derfor er rammerne i Allerød nu blevet for små. Formula som har brug for både mere udstillingsplads, opbevaring og i særdeleshed mere værkstedsplads, får nu glæde af 12 værkstedslifte, frem for i dag 5. Ud over de to nævnte mærker, som for de fleste ville være at betragte, som det ypperste indenfor biler.

Grønt luksusbilhus

I dag bor Formula i et af Danmarks flotteste bilhuse, så en flytning til noget i en laverer standard er selvsagt ikke en option, så alle sejl er sat til, i målet om at flytte til noget flottere og bedre. Det nye hus, som står færdigt om godt og vel et år, bliver usædvanligt lækkert og luksuriøst. Med vanlig dansk omtanke, er miljøet tænkt ind, så huset bliver udstyret med solceller og regn genanvendelse, samt flotte grønne områder.

Optimal beliggenhed

Beliggenheden er velvalgt, da Formulas nye bilhus kommer til at ligge lige ud til Helsingørmotorvejen, ved ”porten” ind til Lyngby og hovedstadsområdet. Lyngby kommune har netop udstykket nye områder i området mellem motorvejen og DTU, hvor der i de kommende år vil blive bygget lystigt. Mon ikke naboerne kommer til at værdsætte udsigten til Ferrarier og andre spændende biler, samt en V8 brøl eller et V12 vræl i ny og næ.



Foto: Lyngbys Borgmester Sofia Osmani er begejstret for den røde Ferrari 488 GTB

Åbenhed er nøgleordet

Når man i gamle dage ville se på Ferrarier, blev man mødt af låste døre og dørtelefoner, der sorterede rak og pak væk, hvorimod alle i dag kan spadsere frit ind og drømme om hvordan succesen en dag man veksles til røde biler. Kontordelen af bygningen vil Formula faktisk dele med andre, så en del af bygningen bliver lejet ud til andre virksomheder, fortrinsvise videns virksomheder.