Så er der lagkage! Dacia fylder 4 år!

For fire år siden vendte rumænske Dacia tilbage til Danmark. Glemt var fortidens østblok-image.

Siden relanceringen er det gået stærkt. Det bliver fejret med fødselsdagstilbud tre uger i træk. Det er søndag den 30. april, at det hele kulminerer. Her er der nemlig Åbent Hus hos Danmarks 47 autoriserede Dacia forhandlere fra kl. 11.00-16.00. Mon ikke der er dækket op med lagkage?

Når man fylder fire år har man både lært at kravle, man har lært at gå, og man har sågar også lært at løbe. Og i Dacia i Danmark, der lige om lidt fylder fire år, løber man stærkt. På blot fire år har Dacia i Danmark etableret sig som et rigtigt bilmærke med modeller til både erhverv og private kunder.

I alt er der solgt over 13.000 Dacia de seneste fire år, og de eksisterende kunder er meget loyale. Det ses hvert år, når Dacia – ejerne inviteres til Dacia Picnic på Egeskov Slot. I år er der plads til 3600 deltagere, og hvis det går som det plejer, er der ”udsolgt” på mindre end en uge.

Men til alle de, der endnu ikke har købt en Dacia, er der nu en rigtig god grund til at købe en.

Alle privatkunder og firmaer, der underskriver en slutseddel i kampagneperioden fra 24. april til og med 14. maj, får gratis fire års Dacia Care kontrakt – altså en udvidet garanti samt service- og reparationsaftale inkl. 60.000 km. Tilbuddet gælder alle modeller og har en værdi på op til 19.400 kroner.