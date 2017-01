Slip speederen! Politiet er på lur ved landets skoler

Der bliver kørt alt for stærkt på mange skoleveje. Derfor sætter politiet ind med en landsdækkende kontrol på landets skoleveje fra mandag den 16. til og med fredag den 20. januar.

Da politiet i august kørte en lignende kampagne blev 6.202 bilister sigtet for at køre for stærkt.

Under kontrollerne vil politiet også holde øje med at de cyklende skolebørn overholder færdselsreglerne og passer på sig selv i trafikken. Politiet vil f.eks. tjekke om børnene taler i håndholdt mobil, mens de cykler, har husket cykellygterne og at de ikke går eller cykler over for rødt.