TECHART i vild 911 Turbo Cabriolet-fortolkning

Din Porsche 911 Turbo Cabriolet er lidt kedelig. Naboen har en magen til. Du vil have noget, der imponerer. Noget der lyder af mere.

Det kan TECHART hjælpe med. Det tyske tunerfirma har lanceret en ny GTstreet R Cabriolet, der giver dig den open-air koncert, dine ører (og naboen med den tamme 911’er) fortjener.

Med TECHART’s powerkit monteret på 911 Turbo Cabriolet yder den hækmotoriserede sportsvogn 720 hk og 920 nm, der får den fuldfede GTstreet R fra 0 til 100 km/h in 2.7 sekunder og har du nerver til det og er parykken limet ordentligt fast, så kan du fortsætte til 340 km/t.

TECHART har vindtunneltestet de nyudviklede kulfiberdele og har optimeret køreegenskaberne, samtidig med at endnu bredere hjul skal holde den vanvittige Porsche på jorden. 265/35 ZR 20 foran og 325/30 ZR 20 bagpå og mulighed for at vælge mellem 20’ eller 21’-tommer hjul.

Prisen? Det glemte TECHART at skrive. Men den bliver dyr.