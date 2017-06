Test: Alfa Giulia – Benzin eller diesel?

Alfa. Du behøver ikke sige mere, så har alle bilentusiaster en mening. ’Rustbunke’ eller ’køremaskine’, smæderænker og superlativer kommer i brug. Det gjorde de også, da Alfa Romeo lancerede Giulia, der skulle redde den hensygnede bilfabrikant. Motorpressen roste Giulia til skyerne. Smuk og velkørende, sagde alle.

Giulia skal tage kampen op i det benhårde firmabil-segment, hvor konkurrenterne er velbyggede og tyske – og engelske. Det er A4, BMW’s 3-serie, Mercedes-Benz’ C-klasse og i den mere eksotiske ende – Jaguars XE. Men hvad kan den flotte italiener? Og skal den brænde olie eller køre på benzin?

Flot ser den ud. Kompakt og tætbygget. På størrelse med en 3-serie, men med et mere aggresivt udtryk og en front, der virkelig viser at de italienske heste under hjelmen vil fremad. Giulia er de italienske ingeniørers våde drøm. Baghjulstræk, lav vægt og tungt stål byttet ud med aluminium og kulfiber. Smukke linker, lav bred og lækker.

Bag rattet sidder man lavt. Tæt på vejen og sæderne er faste og støtter godt. Sædehynden er lidt kort, men det generer ikke mig, for det er jeg også. Jeg forestiller mig, at de rigtig langbenede kan mangle støtte.

Fat om rattet, der sidder som i en sportsvogn, højt og meget opret. Så er vi i gang! Foran i synsfeltet er instrumenterne, med runde ure. Så sidder du der. Alfa holder dig fast, krammer dig, omslutter dig og er som at tage en god skindhandske på. Faktisk er bilen ret ’intim’ – også på bagsædet, hvor pladsen ikke er prangende. Men pyt. Der er plads til to børn eller to voksne, hvis ikke man skal på langtur.

Kabinen er flot indrettet. Instrumenteringen er smart, indretningen lækker, men en ting skuffer i forhold til de tyske konkurrenter. Skærmen. Jeg ved det ikke betyder noget. Det er jo en Alfa. Det er en køremaskine. Det er passion. Men det er også lidt narref****, når skærmen i den billige udgave af infotaintment-pakken lader til at være stor. Men når du starter det hele op, så er den ikke større (eller bedre) end i biler til det halve af prisen.

Men hvad med motoren? Vi starter den. Vi har testet både indstigningsmodellen med 2,2 liters diesel motor og 150 hk og 380 nm en 2,0 liters benzinmotor med 200 hk og automatgear. Om man kan lide manuel eller automatisk gearkasse er en smagssag. De fleste entusiaster vil sværge til manuel i en bil som Giulia. Anderledes stiller situationen sig når man skal vælge mellem benzin eller diesel.

Dieselmotoren er lidt grov, lidt kedelig og mangler alt det en Alfa skal have. Den er sådan set hurtig nok og flytter sig fint og var det ikke en Alfa, så kunne det gå. Men der mangler vræl og vrinsk og en Alfa fortjener en anstændig benzinmotor, der gerne vil tage omdrejninger. Sådan en er benzinmotoren. Med den får man fuld glæde af den velafstemte lidt stramme og stive undervogn. Den kører fedt og på bagvejene i Nordsjælland er det smil fra øre til øre rundt på de små veje. Den æder sving efter sving og fornemmelsen af at have direkte forbindelse til vejbanen via rattet er velsignet. Alfa-tosserne bliver ikke skuffede. Heller ikke mig. Gulia har de sporty og direkte køreegenkaber du forventer af en Alfa. Det er fedt.

Hvad skal du købe?

Giulia ligger prismæssigt på niveau med konkurrenterne. Men i Giulia er alfa blevet lidt nærige, med udstyret. En del detaljer koster ekstra og skal man have alle de fede ting – store hjul og læder, så koster krydserne på ekstraudstyrslisten dyrt. Men det gør det også hos konkurrenterne. Så …

Det er ikke en BMW. Det er ikke en Audi. Værdien flader i en skarp kurve, men til gengæld får du noget naboen ikke har. En velproportioneret, kurvet og stram italiensk signora. Og om du skal tage italiensk passion eller vælge en af konkurrenterne? Det afgør du selv. Men er du ligeglad med den store skærm i instrumentbrættet og bare gerne vil mærke svingende, nyde turen og skære hjørnerne. Så tag Alfa’en. Tag den dog! Men tag den med benzinmotor. Det fortjener de italienske heste.

Alfa Romeo Giulia 2.2 Diesel 150 hk

Pris : Testbil inkl. udstyr: 464.890 kr.

EU-miks: 18,9 km/ltr.

: Testbil inkl. udstyr: 464.890 kr. 18,9 km/ltr. Motor : 2,2 R4, Ydelse: 150 hk ved 4250 omdr./min.

Moment: 380 nm/1500 omdrejninger.

: 2,2 R4, Ydelse: 150 hk ved 4250 omdr./min. Moment: 380 nm/1500 omdrejninger. Topfart: 220 km/t

0-100 km/t: 8,4 sek.

220 km/t 0-100 km/t: 8,4 sek. Bagagerum: 480 ltr.

Alfa Romeo Giulia 2.0 Benzin 200 hk