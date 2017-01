Test: Audi A3 Limousine Sport – Lille lækker ‘Limo’

Audi’s mindste sedan er A3 Limousine. ’Limousine’ betyder sedan på ’Audisk’, og der er ikke meget traditionel limo’ over A3 Limousine, der er en ganske lille sedan. Modellen kom i en opdateret udgave efter godt fire år på markedet i foråret 2016 og alle karrosserivarianter fik dengang en tur.

Vi har kørt den mindste motor i Audi-programmet: Det er den 3-cylindrede 1.0 liters TFSI med 116 heste. Den afløser den hidtil mindste 1,2 l. TFSI, der havde 4 cylindre. Udseendet er frisket op og linjerne lidt skarpere og mere i tråd med resten af modelprogrammet, men de største ændringer er af teknisk karakter.

Den klejne forhjulstrækker er designmæssigt helt i tråd med resten af mærkets linje. Let genkendelig, ikke sprælsk, men afstemt og bestemt nydelig. Nu tænker du, at det lyder af lidt med 1.0 l. til en sedan, – og det gør det – lyder af lidt, men virkeligheden bag rattet er en anden.

For den lille trebenede motor klarer strabadserne i dagligdagen helt udmærket. Det kommer aldrig til at gå rigtig hurtigt, men med omdrejninger i de tre laveste gear er bilen såmænd frisk nok i bykørsel og motor og gearkasse er fint afstemt med hinanden. Træder man til kan man nå fra 0-100 km/t på 9,9 sekunder og med lidt tålmodighed og fri vej forude stopper nålen på speedometret først ved 206 km/t. Lyden er lidt speciel i biler med tre cylindre, men Audi har dæmpet lyden og under kørsel kan man glæde sig over lidt motorlyd ved acceleration og ellers nyde en vibrationsfri og tyst kørsel ved langt de fleste hastigheder.

Kommer man lidt hurtigt ind i et sving er Audi’en tilgivende og let at styre igennem uden dramatik. Der er kun ringe tendens til overstyring og krængning. Undervogn og affjedring er fast og komfortabel og stillevejsbump og huller i vejen bliver suget let op

Bag rattet

Der er altså et eller andet over den måde tyske bliver skruet sammen på. Bag rattet i den lille Audi-sedan finder man sig hurtig godt til rette. Sæderne er komfortable og faste, instrumenterne sidder, hvor du forventer det og Audi’s system med en navigationsknap i konsollen mellem sæderne og dertil en række konventionelle knapper til at betjene diverse funktioner er en befrielse fra trykskærmene, der ellers er rykket ind i de fleste biler. Jeg synes det er meget lettere og mere intuitivt at række ud efter en knap og føle sig frem, end det er at skulle navigere under kørsel i menuer på en trykskærm. Så tak til Audi for (indtil videre) at holde fast i den form for betjening af bilen.

Foran er pladsen fin i A3 Limousine. På bagsæderne er pladsen noget mere trang, men voksne kan godt finde plads, dog er lofthøjden lav. Jeg kan godt sidde bagi uden at ramme loftet. Men undertegnede er også kun 175 cm hør og er man over 185 cm vil man støde mod loftet og have lidt problemer med pladsen, hvis benene også er lange.

Sedan-designet giver til gengæld god plads til bagage. Rummet bag sæderne er stort og der er plads til hele 425 l., hvilket er ganske pænt og for de fleste rigeligt.

Standardudstyret i A3 Limousine Sport er ganske godt. Sport betyder 3-eget sportsrat og sportssæder og begge dele er med til at løfte køreoplevelsen. Klimaanlæg er nærmest uundværligt og selvfølgelig også standard, ligesom splitbagsæde og masser af alu-lister omkring dyser og på døre.

Audi’s mindste sedan med Audi’s mindste motor lyder kedeligt. Men de tre cylindre gør jobbet godt, og ’Sport-versionen’ med den lidt strammere opsatte undervogn er køreoplevelsen i Audi A3 Limousine Sport 1.0 TFSI rigtig godt og komfortabel, uden at blive for blød.

Den mindste motor i den mindste sedan hos Audi er faktisk et godt match. A3 Limousine er godt skruet sammen og afstemt og det giver behagelig kørsel og det er lige præcis det, der er det gode ved den lille Limousine.

Audi A3 Limousine Sport 1.0 TFSI

Pris: Testbil inkl. udstyr: 366.556 kr.

Audi A3 Limousine fås fra 288.887 kr.