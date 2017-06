Test: VW Tiguan 2,0 Tsi 4motion – Det lækre har en pris

Volkswagen Tiguan har hård konkurrence i SUV-segmentet. Qasqai sælger i hobetal, Kadjar med og Peugeot 3008 er også et stærkt kort i klassen, men Tiguan kan sagtens være med. Den har god plads og et godt udseende og er solidt skruet sammen.

Den seneste aftapning af VW Tiguan er ikke at kimse af. Som alle andre SUv’er byder den på god plads og let indstigning og som det også er sædvanen med biler fra VW, så virker alting overbevisende godt skruet sammen,.

Selv om der sine steder i kabinen er lidt kedelig plastik, så alle kontakter og betjeningsgreb, der, hvor man forventer det og alting virker som det skal.

Det betyder, at man hurtigt finder sig til rette og der gå r ikke mange sekunder fra bagdelen rammer sædepuden til rat og ryglæn er indstillet, telefonen parret og gearvælgeren er rykket i D – og afsted.

Det giver et godt indtryk. Men jeg indrømmer også at det er lidt kedeligt. Det er ligesom at tage den gamle yndlingssko på. Det er let og det går hurtig t og den er komfortabel. Men der er ikke noget udfordrende. Noget der får en til at sig ‘wauw’. Er det så godt eller skidt?

Det skal jeg sige dig. Det er godt og det er det fordi, når det hele er så let, så er det fordi, der har været en flok dygtige ingeniører, der har tænkt over, hvad der virker og hvad der ikke virker og det er helt tydeligt at det virker i Tiguan.

DSG og kræfter

I den testede version er bilen udstyret med VW’s DSG-gearkasse. I begyndelse, da den blev lanceret oplevede en del kunder problemer med den, men det er gearkassen vokset fra og sammen med den 220 hk stærke benzinmotor udgør et rigtig godt makkerpar. Den godt 1,5 ton tunge SUV trækker rigtig fint og træder man til når den 100 km/t på bare 6,5 sekunder, hvilket er rigtig fint.

Man kan ikke beskylde Tiguan for at være sjov at køre i. Men den er komfortabel og på trods af højbenet design , er den stadig tilpas starm til at man godt kan komme rundt om hjørner med god fart uden at føle det som om, der er slagside. Faktisk hører Tiguan til blandt de bedst afstemte SUV i klassen, når det kommer til køregeneskaberne.

Plads til længere ben end børns

Tiguan har fået længere akselafstand end sin forgænger og det giver mere plads. Det kommer især bagsædepassagererne tilgode og der er god plads til benene uden at støde i mod ryglæn på forsæderne. Bagagerummet klarer hele 615 liter. Der er plads til feriekufferter og storindkøb.

Foran sidder man rigtig godt. Også her er pladsen god og der er masser af aflæggeplads til nøgler´, telefoner og hvad der ellers er i lommerne.

Sikkerheden er god. I EuroNCAP crashtesten får den tyske SUV topkarakter med fem stjerner. Den testede version havde det meste udstyr. Og hvis banken vil det, så vælg ‘Comfortline’. Der følger den adaptive fartpilot med og det er vidunderligt ekstraudstyr, der både er praktisk, men som også i den grad bidrager til trafiksikkerheden. Og kombineret med DSG-gearkassen kan den endda selv køre i kø. Man skal dog være til stede i bilen.

Den store benzinmotor er en lækkerbidsken i Tiguan. Og overordnet set er det svært at sætte en finger på VW’s mellemstore SUV. Den dækker de fleste praktiske behov, hvad enten det er friluftsliv med surfboards på taget og båd på slæb, langture eller familieferie. Men, der er et men – prisen. Den testede Tiguan står i 745.000 kr. Det sprænger budgettet hos de fleste almindelige bilkøbere.

Bliver du ikke afskrækket af det, så får du en fuldfed SUV, der kvalitetsmæssigt ligger en tak over de nærmeste konkurrenter fra Nissan, Peugeot, Skoda og Seat.

Volkswagen Tiguan 2,0 Tsi 4motion